Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29001748/
7 марта 2017, 17:03 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Антон Пискунов: «Луч» отдаст все силы, чтобы добыть победу в Красноярске

Защитник ФК «Луч-Энергия» Антон Пискунов прокомментировал нынешнюю финансовую ситуацию и рассказал о том, почему команда решила отправиться на выездной матч в Красноярск:

—  Команда отправляется на матч против «Енисея»? Что нового по финансовой обстановке в клубе?

— Да. отправляется. Команда решила лететь и играть. Футболистам выдали заработную плату за два месяца. Закрыли весь 2016-ый год, не включая премиальные выплаты.

—  Как настрой на матч? Физически и психологически готова команда дать бой?

— Настрой боевой. Все очень соскучились по футболу и официальным матчам. Отсутствие тренировок, конечно, на пользу не пошло, но завтра будем биться до последнего! Отдадим все силы, чтобы добыть победу.

— Ранее сообщалось, что команда не полетит на матч в случае если все задолженности не будут закрыты. Что теперь ожидать к матчу против «Динамо»? Новый бойкот до очередных выплат?

— Не смотря на критическую ситуацию в плане выплат, мы решили пойти на встречу к руководству! Они пообещали нам, что через неделю погасят ещё какую-то часть. Если же они не сдержат своё обещание, то команда готова повторить бойкот повторно.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Футболистам «Луча-Энергии» закрыли долги по заработной плате, матч с «Енисеем» состоится

Футболистам «Луча-Энергии» закрыли долги по заработной плате, матч с «Енисеем» состоится

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игрокам владивостокского клуба «Луч-Энергия» погасили задолженности по заработной плате за 2016 год, поэтому футболисты не будут бойкотировать матч с красноярским «Енисеем». Об этом ТАСС сообщил капитан команды Алексей Ребко.
Еще 7 новостей  Все новости
17 Февраля

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске