Антон Пискунов: «Луч» отдаст все силы, чтобы добыть победу в Красноярске
Защитник ФК «Луч-Энергия» Антон Пискунов прокомментировал нынешнюю финансовую ситуацию и рассказал о том, почему команда решила отправиться на выездной матч в Красноярск:
— Команда отправляется на матч против «Енисея»? Что нового по финансовой обстановке в клубе?
— Да. отправляется. Команда решила лететь и играть. Футболистам выдали заработную плату за два месяца. Закрыли весь 2016-ый год, не включая премиальные выплаты.
— Как настрой на матч? Физически и психологически готова команда дать бой?
— Настрой боевой. Все очень соскучились по футболу и официальным матчам. Отсутствие тренировок, конечно, на пользу не пошло, но завтра будем биться до последнего! Отдадим все силы, чтобы добыть победу.
— Ранее сообщалось, что команда не полетит на матч в случае если все задолженности не будут закрыты. Что теперь ожидать к матчу против «Динамо»? Новый бойкот до очередных выплат?
— Не смотря на критическую ситуацию в плане выплат, мы решили пойти на встречу к руководству! Они пообещали нам, что через неделю погасят ещё
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