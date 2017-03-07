Антон Пискунов: «Луч» отдаст все силы, чтобы добыть победу в Красноярске

— Команда отправляется на матч против «Енисея»? Что нового по финансовой обстановке в клубе?

— Да. отправляется. Команда решила лететь и играть. Футболистам выдали заработную плату за два месяца. Закрыли весь 2016-ый год, не включая премиальные выплаты.

— Как настрой на матч? Физически и психологически готова команда дать бой?

— Настрой боевой. Все очень соскучились по футболу и официальным матчам. Отсутствие тренировок, конечно, на пользу не пошло, но завтра будем биться до последнего! Отдадим все силы, чтобы добыть победу.

— Ранее сообщалось, что команда не полетит на матч в случае если все задолженности не будут закрыты. Что теперь ожидать к матчу против «Динамо»? Новый бойкот до очередных выплат?