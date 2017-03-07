Неженский день. 8 вещей, которые мы ждем от ФНЛ на 8 марта
Российский футбол тоже поздравляет девушек с их праздником, но
по-своему — стартом «весны» в Футбольной национальной лиге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Будто специально руководители российского футбола поставили старт первого весеннего тура в Футбольной национальной лиге на 8 Марта — Международный женский день.
Вот только непонятно, что хотели сделать. Поздравить девушек, подарив им незабываемое зрелище — весенний футбол во второй по силе российской лиге? Наказать мужчин, лишив их этого потрясающего зрелища — вряд ли женщины в этот день позволят мужьям измену с футболом? Оставить жен футболистов без внимания их суженных?
Шутки шутками, но рестарт ФНЛ — дело важно. Вот мы и решили подойти к нему со всей серьезностью — даже попытались определиться, чего ждать от первой лиги, ради чего нам ее
Выход «Динамо» в
Все мы этого ждем. Даже предвидим.
Триумф Милевского
«Тосно» — симпатичный частный проект, который вот уже третий год рвется в когорту сильнейших клубов России. Широкая аудитория познакомилась с командой, когда скромный клуб
Генерал Тихонов
Раз уж прямые путевки «наверх» мы расписали, то «Енисею» хотелось бы ставить одно из мест, дающих право на переходные матчи. Вряд ли
В дальний путь
Было бы очень интересно посмотреть на клубы
Спасение «Луча-Энергии»
Российский футбол без любимого клуба из Владивостока? Невозможно! Разве можно представить себе сезон без девятичасовых перелетов? Как мы будем обходиться без разницы во времени между столицей и Владивостоком в семь часов? «Луч-Энергия» — одна из самых самобытных команд нашего футбола. Она стоит на грани разорения. Даже на перелет футболистам приходится скидываться из своего кармана, не говоря уже о финансовой помощи со стороны болельщиков. А сколько месяцев не видели зарплату игроки? При этом клуб идет в середине таблицы! Как же хочется, чтобы команду спасли.
Падение «Кубани»
Плакать хочется, когда смотришь на некогда грозную «Кубань». Клуб стоит в одном шаге от зоны вылета и готов испустить дух. С одной стороны, жалко терять команду, с которой связано так много воспоминаний. С другой — хочется, чтобы бедные футболисты уже отмучались. Отличным решением был бы переезд в Сочи. Главное, чтобы больше никого из игроков не запирали в раздевалке и не избивали. А то всякое случалось….
Возрождение «Мордовии» и «Балтики»
Смотришь на список команд, стоящих в ФНЛ на вылет и диву даешься — среди них «Мордовия», не так давно ставившая перед собой задачи воспитывать молодых игроков для сборной России, а также славная «Балтика». И не то чтобы к этим клубам мы все испытывали
«Спартак"-2 на выход!
Не толку ради, а юмора для… Показателем уровня нашего футбола стало бы место
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