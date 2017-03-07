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7 марта 2017, 16:24 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Виталий Каленкович: Игроки «Балтики» в долгу перед своими болельщиками

В свои 24 года Виталий Каленкович, проведший за «Балтику» уже 120 матчей в первенствах страны, оценил нынешнее состояние команды.

— Виталий, ответь, как старожил команды. «Балтика» стала сильнее по сравнению с прошлым годом?

— Конечно, сильнее! Посмотрите, сколько футболистов нас усилили, которые поиграли в премьер-лиге! Важной, конечно, станет самый первый матч. Но на сборах мы смотрелись очень даже неплохо. Хотя, безусловно, есть — над чем работать.

— Чувствуешь, конкуренция за место в стартовом составе возросла?

— Да, но так и интереснее. Уже нельзя дать себе слабинку. Надо доказывать свою футбольную состоятельность в каждой игре, на каждой тренировке.

— Ты себя считаешь защитником или полузащитником?

— Мне всё равно, нет разницы, где играть — это на усмотрение тренера.

— Что скажешь болельщикам перед началом весенней части первенства?

— Мы в долгу перед вами и сейчас приложим максимум усилий, чтобы реабилитироваться!

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