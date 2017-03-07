Виталий Каленкович: Игроки «Балтики» в долгу перед своими болельщиками
В свои 24 года Виталий Каленкович, проведший за «Балтику» уже 120 матчей в первенствах страны, оценил нынешнее состояние команды.
— Виталий, ответь, как старожил команды. «Балтика» стала сильнее по сравнению с прошлым годом?
— Конечно, сильнее! Посмотрите, сколько футболистов нас усилили, которые поиграли в
— Чувствуешь, конкуренция за место в стартовом составе возросла?
— Да, но так и интереснее. Уже нельзя дать себе слабинку. Надо доказывать свою футбольную состоятельность в каждой игре, на каждой тренировке.
— Ты себя считаешь защитником или полузащитником?
— Мне всё равно, нет разницы, где играть — это на усмотрение тренера.
— Что скажешь болельщикам перед началом весенней части первенства?
— Мы в долгу перед вами и сейчас приложим максимум усилий, чтобы реабилитироваться!
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