Хабаровские армейцы провели «открытую» тренировку для представителей СМИ
Вчера днём, на основном поле Центральной арены стадиона имени Ленина футболисты ФК «СКА-Хабаровск» под руководством главного тренера Андрея Гордеева провели первую в этом году «открытую» тренировку для представителей СМИ.
Собравшиеся журналисты с интересом наблюдали за занятиями армейских футболистов, проводивших интенсивную подготовку к предстоящему поединку с одним из основных своих конкурентов в борьбе за попадание в «стыки» — воронежским «Факелом».
После завершения тренировки, продолжавшейся в общей сложности около полутора часов, главный тренер нашей футбольной дружины Андрей Гордеев и капитан команды Александр Димидко обстоятельно побеседовали с представителями «масс медиа», рассказали о ближайших планах команды, поделились своими впечатлениями об итогах прошедшего кубка ФНЛ и ответили на многочисленные вопросы собравшихся журналистов.
Во вторник футболисты «СКА-Хабаровск» убывают на игру в Воронеж. Домой наша команда вернётся в пятницу, 10 марта, после чего продолжит подготовку к предстоящему первому домашнему поединку «весенней» части Первенства ФНЛ. Соперником хабаровчан будет саратовский «Сокол».
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