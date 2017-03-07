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7 марта 2017, 16:23 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хабаровские армейцы провели «открытую» тренировку для представителей СМИ

Вчера днём, на основном поле Центральной арены стадиона имени Ленина футболисты ФК «СКА-Хабаровск» под руководством главного тренера Андрея Гордеева провели первую в этом году «открытую» тренировку для представителей СМИ.

Собравшиеся журналисты с интересом наблюдали за занятиями армейских футболистов, проводивших интенсивную подготовку к предстоящему поединку с одним из основных своих конкурентов в борьбе за попадание в «стыки» — воронежским «Факелом».

После завершения тренировки, продолжавшейся в общей сложности около полутора часов, главный тренер нашей футбольной дружины Андрей Гордеев и капитан команды Александр Димидко обстоятельно побеседовали с представителями «масс медиа», рассказали о ближайших планах команды, поделились своими впечатлениями об итогах прошедшего кубка ФНЛ и ответили на многочисленные вопросы собравшихся журналистов.

Во вторник футболисты «СКА-Хабаровск» убывают на игру в Воронеж. Домой наша команда вернётся в пятницу, 10 марта, после чего продолжит подготовку к предстоящему первому домашнему поединку «весенней» части Первенства ФНЛ. Соперником хабаровчан будет саратовский «Сокол».

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После длительного отсутствия, вызванного заключительными тренировочными сборами и участием в Кубке ФНЛ, футболисты «СКА-Хабаровска» вернулись домой, где продолжат подготовку к предстоящему поединку с воронежским «Факелом».
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