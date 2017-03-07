Хабаровские армейцы провели «открытую» тренировку для представителей СМИ

Собравшиеся журналисты с интересом наблюдали за занятиями армейских футболистов, проводивших интенсивную подготовку к предстоящему поединку с одним из основных своих конкурентов в борьбе за попадание в «стыки» — воронежским «Факелом».

После завершения тренировки, продолжавшейся в общей сложности около полутора часов, главный тренер нашей футбольной дружины Андрей Гордеев и капитан команды Александр Димидко обстоятельно побеседовали с представителями «масс медиа», рассказали о ближайших планах команды, поделились своими впечатлениями об итогах прошедшего кубка ФНЛ и ответили на многочисленные вопросы собравшихся журналистов.

Во вторник футболисты «СКА-Хабаровск» убывают на игру в Воронеж. Домой наша команда вернётся в пятницу, 10 марта, после чего продолжит подготовку к предстоящему первому домашнему поединку «весенней» части Первенства ФНЛ. Соперником хабаровчан будет саратовский «Сокол».