Игорь Чугайнов: У «Балтики» один шанс из тысячи, чтобы уцелеть в ФНЛ

Напомним, после 24 туров турнира клуб из Калининграда занимает 19-е, предпоследнее место, отставая от 15-й, спасительной строчки на 10 очков.

— Один шанс из тысячи. Чтобы уцелеть, «Балтике» надо пройти весенний отрезок на уровне чемпиона ФНЛ. Да, калининградцы пригласили игроков с именами, но акцент в селекции почему-то был сделан на оборону, хотя интенсивный набор очков подразумевает голы. Тот же «Тамбов» взял Делькина, лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона. В атаке «Балтики» такого футболиста я не вижу, — сказал Чугайнов.