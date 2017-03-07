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7 марта 2017, 16:22 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игорь Чугайнов: У «Балтики» один шанс из тысячи, чтобы уцелеть в ФНЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов поделился мнением, удастся ли новому наставнику «Балтики» Игорю Черевченко вытащить команду из зоны вылета в первенстве ФНЛ.

Напомним, после 24 туров турнира клуб из Калининграда занимает 19-е, предпоследнее место, отставая от 15-й, спасительной строчки на 10 очков.

— Один шанс из тысячи. Чтобы уцелеть, «Балтике» надо пройти весенний отрезок на уровне чемпиона ФНЛ. Да, калининградцы пригласили игроков с именами, но акцент в селекции почему-то был сделан на оборону, хотя интенсивный набор очков подразумевает голы. Тот же «Тамбов» взял Делькина, лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона. В атаке «Балтики» такого футболиста я не вижу, — сказал Чугайнов.

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