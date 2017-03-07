Денис Никитин: От предложения перейти в «Тосно» мало кто бы отказался

— Денис, как состоялся твой переход в «Тосно», твои впечатления?

— Изначально я играл в Курске, за «Авангард», во втором дивизионе. Ну вот к концу сезона возник вариант — поехать на просмотр в «Тосно», я согласился и поехал. Когда приехал, то сразу возникли хорошие впечатления, понравилась команда, тренировочный процесс, те тренеры, которые работают здесь. Подготовка была поначалу тяжелая, затем больше было игр, все втянулись и стало нормально.

Первый сбор был самый тяжелый, набирали физические кондиции, были большие нагрузки, но втором и третьем сборах было легче, во втором было много игр, это важно для налаживания игровых связей на поле, а на третьем — была подготовка к игре с «Локомотивом» и нагрузки были не такими большими.

— Что знал о «Тосно» и быстро ли принял предложение клуба?

— Я знал, что это команда из Ленинградской области, из «Тосно», знал также и то, что команда идет на 2 месте, ставит высокие цели, поэтому принял решение. Думаю, что от такого предложения перейти в «Тосно» мало кто отказался бы. И когда предложили контракт, то, конечно, согласился. Тем более, прошла неделя работы на сборе, мне все понравилось, устраивало, поэтому не думал, все хорошо.

— Кого из знакомых встретил в составе команды?

— Знал Сашу Макарова, в одно время мы поиграли с ним в дубле ЦСКА, знал также Заболотного и Нигматуллина, они тоже из ЦСКА, и у нас тренер общий. С Альшиным на поле пересекались, когда играли товарищеский матч «Авангард» — «Факел».

— В составе курского «Авангарда» ты дебютировал во втором дивизионе, какими были твои ощущения?

— Сначала я волновался, когда первая игра была, тем более в Курске пришло много людей на футбол, а я при такой публике еще не играл. Но затем по ходу игры, стало легче, забыл о волнении, нормально было.

— С каким настроением подходите к возобновлению первенства?

— Со своей стороны я приложу максимальные усилия для того чтобы принести пользу команде, постараюсь себя проявить за то время, которое мне предоставит тренерский штаб. Впереди предстоит еще большая борьба, 14 игр, поэтому нам нужно также, как и в первом круге, проявлять себя, играть в свою игру и не расслабляться.