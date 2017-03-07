Юрий Калитвинцев: Мы вели всю подготовку через призму «Спартака»

— То, насколько команда готова к возобновлению сезона, покажут только официальные игры. Программу мы выполнили, но она ведь в футбол не играет — только приближает к результату. Думаю, готовность коллектива можно оценить процентов в 80−85.

— Набирать оставшиеся проценты будете уже через матчи?

— Нет, мы специально вернулись в Москву пораньше, чтобы добрать необходимые кондиции и акклиматизироваться. Речь идет даже не о погоде, а о полях, с которыми в Турции был полный порядок. Понимаем, что здесь нам придется играть на ином покрытии. Время еще есть, но мы не ждем, что будем готовы к первой игре на 100 процентов. А вот на 99 — будем.

— Уже целенаправленно готовитесь к матчу со «Спартаком» из Нальчика?

— Да, и уже давно. О будущем сопернике у нас собрано немало информации, тем более сегодня утаить что-то невероятно сложно. Тот же Кубок ФНЛ дал нам в этом плане немало пищи для размышления. Могу так сказать — мы делали все через призму «Спартака», а теперь началась подготовка к конкретному матчу.

— Насколько довольны имеющейся обоймой?

— Все ребята конкурентоспособны и готовы выполнить ту задачу, которую перед нами ставят. А доволен или нет — покажет результат, а мы к нему очень близки.

— Тяжело удержать подопечных от мыслей о премьер-лиге?