Юрий Калитвинцев: Мы вели всю подготовку через призму «Спартака»
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о готовности команды к возобновлению сезона и выразил уверенность, что ей по силам выполнить поставленные задачи.
— То, насколько команда готова к возобновлению сезона, покажут только официальные игры. Программу мы выполнили, но она ведь в футбол не играет — только приближает к результату. Думаю, готовность коллектива можно оценить процентов в 80−85.
— Набирать оставшиеся проценты будете уже через матчи?
— Нет, мы специально вернулись в Москву пораньше, чтобы добрать необходимые кондиции и акклиматизироваться. Речь идет даже не о погоде, а о полях, с которыми в Турции был полный порядок. Понимаем, что здесь нам придется играть на ином покрытии. Время еще есть, но мы не ждем, что будем готовы к первой игре на 100 процентов. А вот на 99 — будем.
— Уже целенаправленно готовитесь к матчу со «Спартаком» из Нальчика?
— Да, и уже давно. О будущем сопернике у нас собрано немало информации, тем более сегодня утаить
— Насколько довольны имеющейся обоймой?
— Все ребята конкурентоспособны и готовы выполнить ту задачу, которую перед нами ставят. А доволен или нет — покажет результат, а мы к нему очень близки.
— Тяжело удержать подопечных от мыслей о
— У нас в команде таких разговоров никто не ведет. Все прекрасно понимают, что говорить о
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