Футболистам «Луча-Энергии» закрыли долги по заработной плате, матч с «Енисеем» состоится

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На прошлой неделе на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. Футболисты планировали бойкотировать матч 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Енисеем», который состоится 8 марта в Красноярске, до полной выплаты задолженностей.

«Буквально только что игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года. Теперь бойкотировать матч с “Енисеем” мы не будем, сегодня вечером встречаемся в Москве для вылета в Красноярск. Конечно, наша подготовка оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будет биться. Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра Зотова, которые очень нам помогли», — сказал Ребко.

«Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 24 матчах 32 очка.

В случае неявки команды на матч, согласно статьи 86 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), клубу грозит штраф в размере одного миллиона рублей и присуждение технического поражения. Если игра все же состоится, но произойдет задержка начала встречи, то команда в этом случае наказывается штрафом в размере 20 тыс. рублей. При этом, если произошел срыв телевизионной трансляции, то на клуб накладывается еще одна санкция в размере одного миллиона рублей.