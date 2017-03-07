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7 марта 2017, 12:37 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Власти Приморья пообещали, что «Луч» выйдет на матч с «Енисеем»

Футболисты владивостокского клуба «Луч-Энергия» 8 марта выйдут на матч с «Енисеем», несмотря на сложную финансовую ситуацию в команде. Об этом заявил сегодня, 7 марта, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курирующий спортивное направление.

Игроки приморского футбольного клуба ранее заявляли о намерении бойкотировать первый весенний матч с красноярским «Енисеем», если долги по зарплате не будут погашены.

«Команда ровно год назад осталась без титульного спонсора, — напомнил Павел Серебряков. — Компания ДЭК совершенно внезапно, “без объявления войны” с февраля прошлого года перестала даже обещать финансирование. На момент прекращения обещаний долг клуба составлял 140 миллионов рублей именно по спонсорским выплатам. Бюджет Приморского края выполнял свои обязательства своевременно, а иногда даже авансом. С тех пор клуб находится в сложном положении. Губернатор добавил 35 миллионов рублей финансирования, были какие-то разовые вливания от неравнодушных к футболу представителей бизнеса, что позволило нам прожить этот год. И сейчас 8 числа в Красноярске состоится игра с “Енисеем” — несмотря ни на что», — сказал вице-губернатор Павел Серебряков.

Также вице-губернатор рассказал, что несмотря на кризис, постараются сохранить и детскую футбольную школу при профессиональном клубе.

«По регламенту ФНЛ у нас при футбольном клубе “Луч” должна быть детская школа. И, естественно, возникает конфликт, когда поступают средства: руководителю нужно или спасать профессиональную команду, или финансировать детей. Конечно, он финансирует профессиональных игроков. Для того, чтобы этот момент убрать, футбольный клуб и детская школа были разделены на два юридических лица. Эта схема согласована с ФНЛ. Теперь команда и школа будут получать две разные субсидии. Субсидия детской школе будет разделена на 12 частей, из нее будут финансироваться поездки, арендные платежи, инвентарь и зарплата тренеров», — пояснил он.

Поиски титульного спонсора для «Луча» до сих пор продолжаются. В год на спонсорские платежи требуется около 200 миллионов рублей. Детская школа будет существовать в любом случае, но ее статус, по словам вице-губернатора, напрямую зависит от того, есть ли в Приморье профессиональная футбольная команда: это спортивная перспектива молодежи. Клуб, которому 60 лет, никто не будет ни бросать, ни закрывать — пообещал вице-губернатор.

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