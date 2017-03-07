Определилась победительница конкурса «Мисс «Динамо»

В этом году в борьбу за звание «Мисс «Динамо» вступили без малого 30 красавиц. На первом этапе более 10 тысяч поклонников бело-голубых голосовали в интернет-опросе на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте», в результате список претенденток сократился до пяти. В финал вышли Мария Голованова, Наталья Савосина, Елизавета Степанова, Валерия Панкова и Кира Агапова.

Решающий этап конкурса прошел в столичном арт-кафе «Вилла Туса». За организацию прошедшего в первый весенний уик-энд мероприятия взялась известная телеведущая, певица и наша болельщица Марина Бугрова. Она же вместе с сотрудником отдела по работе с болельщиками «Динамо» Антоном Дорофеевым стала ведущей конкурса. За музыкальное оформление мероприятия отвечал популярный ди-джей Антон Адрианов.

Известные имена были и в жюри — красоту и таланты девушек оценивали лидер рок-группы «Casual» Алексей Яшин, телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул, начальник футбольный команды Александр Удальцов, специалист по работе с болельщиками клуба Евгений Щеголев и шеф-редактор «Динамо-ТВ» Илья Шелогуров.

По правилам финала конкурса, участницы подготовили собственные видеопредставления, каждое из которых было сделано с высокой креативностью и заслужило высокую оценку жюри. Также девушки показали свои спортивные навыки, умение обращаться с мячом и скакалкой, а также поучаствовали в импровизированной разминке под руководством начальника команды «Динамо». В интеллектуальном конкурсе претендентки на динамовскую корону произвели впечатление знаниями футбола и истории любимого клуба.

Наконец, в творческом состязании девушки показали собственные таланты. Валерия Панкова поразила всех восхитительным исполнением авторской песни, Мария Голованова провела мастер-класс по флористике, Елизавета Степанова очаровала присутствующих красивым вальсом, Наталья Савосина неожиданно объединилась в дуэт с ведущей конкурса для исполнения популярного хита, а Кира Агапова обрушилась на жюри своим актерским талантом, ярко исполнив стихотворения Агнии Барто и Роберта Рождественского, что, возможно, и стало решающим элементом в принятии окончательного решения.

В итоге, как уже сказано выше, именно Кира Агапова была выбрана «Мисс “Динамо-Москва” 2017».

— На протяжении всего этого времени мы с девчонками были одной командой, — цитирует победительницу официальный сайт «Динамо». — И даже в день финала мы подбадривали и поддерживали друг друга. Это говорит о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком! Благодарю людей, которые были рядом со мной. А также одного из организаторов конкурса — Марину Бугрову! За этот короткий промежуток она стала для нас сестрой — терпела капризы, небольшие недопонимания… Но все же гармония превыше всего! И мы ее сохранили. Желаю таких же победных мгновений любимой команде! «Динамо» — чемпион! Всем добра.

Не остались без номинаций и другие участницы. Елизавета получила титул «Мисс Грация», Наталья стала «Мисс Улыбка», Валерия заслужила звание «Мисс Артистичность», а очаровательная Мария — «Мисс Обаяние».

Также каждая из участниц получила многочисленные подарки, включавшие в себя и динамовские сувениры, и атрибутику болельщиков, и памятные плакаты с фотосессиями участниц, и сертификаты на абонементы, и предоставленные Антоном Шуниным подарочные карты квеста Exit, которым руководит его брат Евгений.

Также в ближайшую среду во время матча 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу «Мисс «Динамо-Москва» получит призы и от букмекерской компании «ФОНБЕТ» — планшет и сертификат на 5000 рублей для использования их в пункте приема ставок.

В конце мая Кира представит любимый клуб уже в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который в этом году пройдет впервые в истории лиги.