Определилась победительница конкурса «Мисс «Динамо»
Победительницей конкурса «Мисс «Динамо-Москва» стала Кира Агапова.
В этом году в борьбу за звание «Мисс «Динамо» вступили без малого 30 красавиц. На первом этапе более 10 тысяч поклонников
Решающий этап конкурса прошел в столичном
Известные имена были и в жюри — красоту и таланты девушек оценивали лидер
По правилам финала конкурса, участницы подготовили собственные видеопредставления, каждое из которых было сделано с высокой креативностью и заслужило высокую оценку жюри. Также девушки показали свои спортивные навыки, умение обращаться с мячом и скакалкой, а также поучаствовали в импровизированной разминке под руководством начальника команды «Динамо». В интеллектуальном конкурсе претендентки на динамовскую корону произвели впечатление знаниями футбола и истории любимого клуба.
Наконец, в творческом состязании девушки показали собственные таланты. Валерия Панкова поразила всех восхитительным исполнением авторской песни, Мария Голованова провела
В итоге, как уже сказано выше, именно Кира Агапова была выбрана «Мисс “Динамо-Москва” 2017».
— На протяжении всего этого времени мы с девчонками были одной командой, — цитирует победительницу официальный сайт «Динамо». — И даже в день финала мы подбадривали и поддерживали друг друга. Это говорит о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком! Благодарю людей, которые были рядом со мной. А также одного из организаторов конкурса — Марину Бугрову! За этот короткий промежуток она стала для нас сестрой — терпела капризы, небольшие недопонимания… Но все же гармония превыше всего! И мы ее сохранили. Желаю таких же победных мгновений любимой команде! «Динамо» — чемпион! Всем добра.
Не остались без номинаций и другие участницы. Елизавета получила титул «Мисс Грация», Наталья стала «Мисс Улыбка», Валерия заслужила звание «Мисс Артистичность», а очаровательная Мария — «Мисс Обаяние».
Также каждая из участниц получила многочисленные подарки, включавшие в себя и динамовские сувениры, и атрибутику болельщиков, и памятные плакаты с фотосессиями участниц, и сертификаты на абонементы, и предоставленные Антоном Шуниным подарочные карты квеста Exit, которым руководит его брат Евгений.
Также в ближайшую среду во время матча 25-го тура
В конце мая Кира представит любимый клуб уже в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который в этом году пройдет впервые в истории лиги.
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