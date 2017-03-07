Нью-футбол. Превью. 25-й тур первенства ФНЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед стартом второй половины руководители всех клубов обещают, что уж теперь их команды будут играть «ещё лучше», и покажут «совсем другой футбол». А вот уж в какую сторону произойдут изменения, мы вскоре и увидим. А пока полные надежд на лучшее мы снова отправляемся со своими любимчиками в трудный футбольный путь.

«Енисей» — «Луч-Энергия» (арбитр Роман Галимов — Улан-Удэ).

Результат матча первого круга — 2:0 (Малоян, Ломакин).

Занимающий четвёртое место «Енисей» под крышей своего манежа будет принимать неуступчивого середняка. Думается, что изменения в составе красноярцев, произошедшие зимой, не являются знаковыми. Разве что, уход Ломакина, несколько ослабляет ударную мощь средней зоны, но это же означает, что полное доверие от Тихонова получил Ланин, а основная голевая нагрузка с приходом Самодина и Саркисова будет перенесена на игроков атаки. Ведь согласитесь, практически, в каждом матче сибиряки создавали достаточное количество моментов, чтобы выиграть встречу, но реализация, частенько, подводила. Хотя не всё так просто, как хотелось бы. Достаточно вспомнить полуфинальный матч на Кубке ФНЛ с «Чертаново». Приход Тена может привести к тому, что игра в три центральных защитника может стать основной моделью для «Енисея». Учитывая всё это, можно сказать, что красноярцы в зимний перерыв усилились, и являются главными претендентами, если уж и не на прямую путёвку наверх, то на участие в переходных матчах — точно.

Соперник сибиряков на сегодняшний день имеет 32 очка и занимает 9 место. Напомню, что в прошлом сезоне, чтобы остаться в ФНЛ приморцам хватило 45 баллов. И что же, уход главного тренера и Нивалдо не позволит владивостокскому клубу добиться таких же показателей? Думаю, что потеря этих персон не приведёт к деградации игры команды. Остался основной дружный коллектив, привыкший к Емельянову, понимающий его требования, а главное, остались игроки, понимающие друг друга, сплотившиеся в общей невзгоде. И если «командная лодка» не будет искусственно раскачиваться со стороны, то команде вполне по силам сохранить место в середине турнирной таблицы ФНЛ. А в то, что они в каждом матче обязательно будут доставлять «головную боль» сопернику, мы можем быть уверены.

Главный арбитр встречи Роман Галимов в текущем сезоне провёл 12 игр, в которых показал игрокам 35 жёлтых карточек (16 — хозяевам поля), назначил 2 пенальти, оба были пробиты в ворота гостей. Обе команды уже имеют в этом сезоне опыт игры под руководством этого судьи. Но если у красноярцев этот опыт положительный, сибиряки дома обыграли «Химки» 3:0, то приморцы также дома уступили «Тамбову» 0:1.

«Енисей» провёл 12 домашних матчей (+6,=1,-5,15:14). Правда, две последние встречи, проведённые под крышей «Футбол-Арены», сибиряки выиграли: у «Волгаря» 1:0 и «Балтики» 2:1. Владивостокский «Луч-Энергия» в гостях сыграл тоже количество матчей — 12 (+4,=3,-5,11:13). Отметим и такой факт, что приморцы не проигрывают на выезде уже 5 встреч, при этом обыграв «Тосно», «СКА-Хабаровск» и «Факел».

В первом дивизионе чемпионатов России команды провели между собой 14 матчей. Чуть лучше положение дел у красноярцев, которые сумели одержать 5 побед против 4 у приморцев. Зато владивостокцы больше забили: 15 мячей против 12.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 94.4%, на ничью — 2.8%, на победу гостей — 2.8%.

«Тюмень» — «Спартак-2» (арбитр Сергей Куликов — Саранск).

Результат матча первого круга — 3:2 (Мамтов-3 — Яковлев, Пантелеев).

Тюменцы с 31-м набранным баллом расположились на 12 месте. Вроде бы и перед этой сибирской командой, в первую очередь, стоит задача не потерять место в ФНЛ. Но знаете, как-то в это не верится. Имея хорошо поставленную игру, и второго бомбардира всей ФНЛ в своём составе, не думаю, что команде «светит» борьба на выживание. Просто нет к этому предпосылок. Ушедшая из команды молодёжь должна расти, более возмужавшие игроки остались. Точечная потеря в защите Локтионова, вполне может быть компенсирована появлением Радченко. Так что, держись «Спартак-2», Мамтов и Ко идут!

В «Спартаке-2» основное изменение произошло только на месте главного тренера. Ушедшего руководить молодёжной командой всей страны Бушманова, заменил другой спартаковец Дмитрий Гунько. Не думаю, что ему трудно будет найти общий язык с молодыми спартаковскими игроками. Ну, а уж говорить о каких-то кадровых потерях москвичей, вообще считаю неправильно. Судите сами, за молодых спартачей дополнительно заявлены Селихов, Джикия, Макеев, Ананидзе, Зобнин. Не слабо, да! Плюс три иностранных нападающих из Португалии, Замбии и Либерии. Вряд ли только для экзотики. Таким образом, 6 место, на котором спартаковцы находятся сейчас, для команды не предел. В переходных матчах они участвовать не вправе, но попасть в эту зону им по силам.

Арбитр встречи Сергей Куликов, проведя в нынешнем первенстве 8 матчей, предъявил игрокам 27 жёлтых карточек (14 — хозяевам поля), и назначил один пенальти в ворота гостей. Также этот судья провёл в нынешнем первенстве одну игру с участием «Тюмени». На выезде сибиряки обыграли «Нефтехимик» 1:0.

Дома тюменцы провели пока 10 встреч (+4,=3,-3,14:12), причём в последней домашней игре была обыграна ещё одна команда с цифрой «два», питерский «Зенит». «Спартак-2» провёл на выезде 12 матчей (+4,=3,-5,19:17). Очень лихими для москвичей получились три последние выездные встречи: выигрыш у «Мордовии» 4:1, поражение в Краснодаре 2:5, победа в Саратове 4:0. Просто голевая феерия какая-то!

В первом дивизионе команды между собой провели 3 поединка, и спартаковцы у сибиряков ещё не выигрывали. У тюменцев две победы и ничья, при разнице мячей 6:3 в их пользу.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 29.0%, на ничью — 46.4%, на победу гостей — 24.6%.

«Сокол» — «Тамбов» (арбитр Игорь Панин — Московская область).

Результат матча первого круга — 0:0.

Саратовцы после первого этапа находятся в зоне вылета. В 24 матчах они набрали 27 очков, что в итоге привело их на 16 место. За «зимние каникулы» в жизни команды мало что изменилось. По бюджету никакой конкретики, по игрокам — тоже. Не считать же усилением состава приход двух новичков из второй лиги: защитник Стурки из Нижнего Новгорода и Бакланов из «Домодедово». Полная безнадёга сквозила в последних играх волжан. Об этом говорят и результаты: 0:3 от «Луча-Энергии» во Владивостоке, 0:4 дома от «Спартака-2», 2:5 в Новгороде от «Тосно». Сумел ли саратовский клуб преодолеть эту игровую яму — покажут весенние матчи. Товарищеские поединки на крымской земле, по правде, не убедили.

«Тамбов» уверенно идёт в середине таблицы ФНЛ — 10 место. Главный тренер Талалаев в межсезонье сумел привлечь в состав своей команды опытных мастеровитых игроков. Только появление Мурнина и Делькина в рядах тамбовчан чего стоит!. И даже если это не сработает на усиление игры, хотя предпосылок, пока, к этому нет, конкуренция во всех линиях команды создана знатная. Думаю, «Тамбов» не только сохранит за собой место в ФНЛ, но и сумеет подняться несколько выше 10 места.

Назначенный главным судьёй встречи Игорь Панин провёл в этом чемпионате 9 встреч, и отметился в них 30-ю жёлтыми карточками (по 15 в обе стороны), а также назначил 4 пенальти (3 — в ворота гостей). В этом сезоне подмосковный арбитр уже провёл две встречи с участием «Сокола». И надо сказать, что волжане выступили в них удачно: была ничья в гостях с «Нефтехимиком» — 2:2, а затем победа дома над спартаковцами Нальчика 2:1.

Саратовцы провели дома 10 встреч (+3,=3,-4,10:16). Пришла, наверное, пора воспользоваться тем, что большинство поединков второго этапа «Сокол» проведёт на домашней арене, а болельщикам, просто необходимо, поверить в команду и поддержать её. Кто, если не вы? Тем более, что турнирные показатели тамбовчан в играх в гостях почти такие же, как и у саратовцев. В 11 играх у команды +3,=3,-5,7:13.

В первом дивизионе в первом круге команды встретились первый раз. А вот в двух матчах во второй лиге оба раза побеждал «Сокол»: 5:0 дома и 2:1 в гостях.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 40.0%, на ничью — 34.3%, на победу гостей — 25.7%.

«Шинник» — «Тосно» (арбитр Тимур Арсланбеков — Москва).

Результат матча первого круга — 0:0.

Главной заслугой, находящихся на 7 месте ярославцев, является то, что им, впервые за многие годы, удалось сохранить в межсезонье свой сыгранный состав. Это позволяет надеяться, что волжане своих позиций не сдадут. Правда, думается, за участие в переходных матчах они бороться не будут, но и прошлогодняя борьба за выживание им, пожалуй, также не грозит. Теперь их поклонникам, наверняка, хотелось бы, чтобы они вкатились в игру с первого матча, а не как вначале чемпионата, когда они в четырёх первых матчах набрали только одно очко.

Не изменили своих задач в межсезонье и тосненцы. Пришлись ко двору и новички команды. Особенно хотелось бы отметить Альшина. Получив немного больше свободы, чем в «Факеле», он был, пожалуй, самым активным игроком тосненцев в кубковом матче с «Локомотивом». Думаю, что эта игра показала, что областная команда свой потенциал ни на йоту не растеряла, боевой настрой остался при ней. И поэтому соглашусь, что на 90% «Тосно» в РФПЛ.

Главный судья матча Тимур Арсланбеков в этом сезоне провёл в ФНЛ 10 матчей. В них он показал игрокам 29 «горчичников» (11 — хозяевам поля), удалил двоих игроков из составов обеих команд, назначил 6 пенальти (4 — в ворота гостей). Кроме того, в текущем первенстве он провёл одну игру с участием «Шинника», в которой ярославцы во Владивостоке уступили приморскому клубу 0:1, и два поединка с участием «Тосно» (1:1 в Питере с «Зенитом-2» и 3:0 в Новгороде с «Сибирью»).

Волжане провели дома 11 матчей (+5,=3,-3,16:10). Правда, в последних четырёх играх произошёл какой-то сбой. В этих поединках было набрано всего два очка. Тосненцы провели столько же встреч в гостях — 11 (+6,=4,-1,14:7). Единственное своё поражение на чужом поле они потерпели в Хабаровске.

В первом дивизионе команды провели между собой 5 матчей. И тут, интересный факт, статистика на стороне «Шинника». Волжане лидируют по победам 2:1, и по забитым мячам 4:3. Всего лишь в одном матче из пяти проведённых сумели забить обе команды.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 14.5%, на ничью — 26.1%, на победу гостей — 59.4%.

«Нефтехимик» — «Зенит-2» (арбитр Алексей Матюнин — Москва).

Результат матча первого круга — 2:2 (Решетников, Бабырь — Гасилин, Проничев).

В силу того, что по окончании первой части чемпионата нефтехимики прочно осели на последней строчке турнирной таблицы, то и изменения в составе команды произошли большие, был назначен новый главный тренер и появились новые игроки. Как будет выглядеть команда при Уткульбаеве неясно, наверное, никому. Из восьми товарищеских игр, проведённых в Турции, нижнекамцы выиграли четыре, дважды проиграли. Но даже такое соотношение выигранных и проигранных матчей не позволяет команде из Татарстана рассчитывать на сохранение места в ФНЛ. А вот сможет ли «Нефтехимик» сыграть сильнее — большой вопрос. Игроки-то пришли опытные, играющие, но состав пока явно не сыгран.

У Радимова в «Зените-2» очередная «головная боль». Как обычно, в межсезонье, команда потеряла своих лидеров, но такое уж у неё предназначение. Уныния по этому поводу в коллективе нет, а есть кропотливая работа, результат которой мы смогли увидеть в товарищеских матчах, а их, для улучшения сыгранности команды, повышения её игрового и физического потенциала, было как ни когда много. Думаю, что питерцы удержат место в середине турнирной таблицы, сейчас они одиннадцатые. Всё же по игре они ближе к командам, занимающим более высокие места, чем к тем, которые ведут трудную борьбу за выживание.

Главный судья матча Алексей Матюнин в этом сезоне в 10-ми проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 42 штуки (20 — хозяевам поля), но и удалил 5-х игроков (4-х в составе гостей), и назначил 5 пенальти, четыре из которых был пробиты в ворота гостей. Также у московского судьи есть в этом сезоне и одна встреча с участием «Зенита-2», в которой молодые питерцы уступили в Нальчике местным спартаковцам 0:1.

Нижнекамцы провели на домашней арене 11 встреч (+2,=3,-6,7:13). В этом поединке нефтехимики хозяевами поля будут только номинальными, так как игра пройдёт в Казани на стадионе «Рубин». Хоть и говорят, что от перемены мест ничего не изменится, но футболисты и болельщики народ суеверный. А вдруг? Тем более, что игры в гостях у питерцев не очень-то и получаются. Судите сами, в 11 матчах побед — 2, ничьих — 4, поражений — 5, разность мячей — 9:12. Ну, и кому тут отдать предпочтение? На каком основании?

В первом дивизионе команды между собой провели только один матч. Это была игра первого круга.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 17.4%, на ничью — 33.3%, на победу гостей — 49.3%.

«Балтика» — «Волгарь» (арбитр Василий Казарцев — Санкт-Петербург).

Результат матча первого круга — 0:1 (Болонин).

Ещё одна команда из нижней части таблицы провела крупную реорганизацию как игрового, так и руководящего состава. В «Балтику» пришёл знающий, а не номинальный, тренер Черевченко, к нему потянулись и опытные квалифицированные игроки. И всё же, мне думается, произошло это слишком поздно, много очков было потеряно на первом этапе. С предпоследнего места команда, наверняка, уйдёт, но сохранить место в ФНЛ без помощи Хоттабыча будет чрезвычайно сложно. И хотя последние три матча на Кипре вроде бы и внушают оптимизм (калининградцы в этих играх ни разу не пропустили), но оптимизм пока сдержанный, ведь из серьёзных соперников был только один — «Тюмень», а «бодаться» клубу предстоит с более сильными коллективами, которым эти самые очки также нужны, как воздух.

Перестройка коснулась и соперника «Балтики» — астраханского «Волгаря». Разница в том, что Газзаев верит в своих молодых игроков, и в команду пригласил также молодых и перспективных. Чья тактика окажется вернее, покажет время. В принципе, у волжан в первой части чемпионата явно не задались игры в гостях, когда в 10 встречах было набрано всего 2 очка. Во второй части выездных встреч у команды будет больше, чем домашних, и если эту проблему коллектив не решит, то Астрахани можно будет попрощаться с местом в ФНЛ. 26 очков и 17 место в таблице это не тот результат, который позволяет чувствовать себя уверенным.

Назначенный главным арбитром встречи Василий Казарцев в нынешнем сезоне провёл 5 игр, в которых предъявил футболистам 22 жёлтые карточки (поровну в обе стороны), удалил 3-х футболистов (двоих в составе хозяев поля), и назначил 2 пенальти, которые также ровно поделил между хозяевами и гостями.

Балтийцы провели дома 12 матчей (+2,=5,-5,6:11). В пяти последних играх дома калининградцы сумели забить всего два гола, пропустив при этом 7 раз. Показатели астраханцев в 10 гостевых играх ещё хуже (+0,=2,-8,3:18). В тех же пяти последних играх волжане забили всего 1 гол, а пропустили при этом — 5.

И уж совсем неожиданной выглядит статистика личных встреч этих двух коллективов в первом дивизионе чемпионатов России. Проведено 24 поединка, в которых зафиксировано 8 побед у балтийцев, и всего 3 — у волжан. Калининградцы имеют солидное преимущество и по забитым мячам 26:14. В 11 играх, состоявшихся в Калининграде, астраханцы ни разу не сумели победить.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 66.2%, на ничью — 27.0%, на победу гостей — 6.8%.

«Кубань» — «Химки» (арбитр Олег Соколов — Воронеж).

Результат матча первого круга — 1:4 (Обухов — Гащенков, Петрусёв, Чернышов, Ахба).

Несмотря на то, что находясь с 28-ю очками на 14 месте, и потеряв двух своих лидеров Хубулова и Ильина (впрочем, Ильин — вопрос несколько спорный), краснодарцы не стали делать резких телодвижений. Опытных игроков в составе хватает, а молодёжь становится всё увереннее от матча к матчу. Понятно, что мечтать не только о прямых путёвках, но даже о переходных матчах, в этом сезоне команде не стоит, то и решено доиграть чемпионат имеющимися игроками. Однако, честно говоря, глядя на кубанский состав, трудно предположить, что коллектив будет просто доигрывать чемпионат. Характер того же Гогниева ему этого не позволит, да и турнирное положение, как уже говорилось, не то. Из ФНЛ краснодарцы верняком не вылетят, а вот каков будет дальнейший вектор развития клуба, предсказать вряд ли кто-то сможет. Остаётся только надеяться, что основные беды команды позади.

Как ни странно, но менее именитый дебютант чемпионата выглядит более убедительно. «Химки», набрав 33 очка, занимают 8-е место, и не собираются снижать заданных темпов. Однако клуб полностью поменял свою западноевропейскую диаспору, ценнейшим кадром которой был нападающий Сикорски, наколотивший в 10 играх 4 гола, но, может быть, глядя на игру норвежца Нильсена, нам и не придётся горевать, а швед Чатович сможет заменить и Галешича и Губераца. Уверенность в своих силах у химчан есть, умная игровая модель тоже, а значит цифры в графе «количество очков» будут увеличиваться.

Судья встречи Олег Соколов в текущем первенстве провёл 8 матчей. В них он предъявил футболистам 42 «горчичника» (поровну в обе стороны), удалил одного игрока в составе команды гостей. Футболисты «Химок» уже дважды выступали в этом чемпионата в матчах, где главным арбитром был воронежец. При его судействе подмосковный клуб в гостях проиграл «Нефтехимику» 0:1, а дома с таким же счётом обыграл «Спартак-2».

Краснодарцы провели дома 12 поединков (+3,=7,-2,12:10), причём «Кубань» не проигрывала в последних 5 матчах на своём поле. Показатели химчан в играх на чужом поле значительно хуже, в 12 проведённых играх (+1,=4,-7,4:19). Результативность просто безобразная.

В первой лиге соперники сыграли между собой 13 встреч: 5 побед у «Кубани», 6 — у «Химок», соотношение мячей 19:17 также в пользу подмосковного коллектива. Последняя встреча в Краснодаре между этими командами состоялась в августе 2010 года и завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 55.6%, на ничью — 25.0%, на победу гостей — 19.4%.

«Динамо-Москва» — «Спартак-Нальчик» (арбитр Антон Анопа — Благовещенск).

Результат матча первого круга — 1:0 (Катрич).

Единоличный лидер нашего первенства в межсезонье ничего кардинально менять не стал, хотя слухи ходили о замене чуть ли не половины состава и главного тренера. Бури утихли, а динамовцы, проведя большое количество товарищеских встреч, подготовилось к чемпионату. Судя по результатам — очень хорошо. Москвичи сохранили Панченко, несколько позиций усилили точечно. К чему всё это приведёт — покажут ближайшие игры. Мне же пока, хотелось бы отметить мудрое решение Кирилла. Понимая, что приглашая Витиньо и Оланаре, ЦСКА не очень-то на него и рассчитывает, Панченко остался в «Динамо». Получая постоянную игровую практику, а выйдя вместе с командой в РФПЛ (что по всей вероятности и произойдёт), к тому же став лучшим бомбардиром турнира (тут уж точно всё зависит только от него), Кирилл повышает свою цену, оставаясь игроком с российским паспортом, что с каждым годом всё востребованнее и востребованнее.

Южные спартаковцы в последнем туре перед зимним перерывом сумели вырваться из зоны вылета. И не собираются снова туда возвращаться. Не изменяя своему принципу комплектования состава из местных игроков, спартаковцы и в межсезонье не особо привлекали футболистов из других регионов. И даже появление в команде Чхапелии можно назвать скорее возвращением игрока, чем приглашением со стороны. Думаю, что нальчанам предстоят жаркие бои за сохранение места в ФНЛ, и тут уж, «как карта ляжет». Очень многое будет зависеть от своей игры, но не меньше и от игры соперников и госпожи Удачи.

Главный арбитр матча Антон Анопа в текущем первенстве провёл 7 игр, в которых показал игрокам 21 жёлтую карточку (8 — хозяевам поля), удалил по одному игроку в составах обеих команд, и назначил 1 пенальти в ворота гостей. Нальчане в этом сезоне уже провели один матч под руководством дальневосточного судьи. Это была их встреча в Ярославле с «Шинником», закончившаяся вничью 0:0.

Москвичи провели дома 13 матчей (+9,=3,-1,26:11). Правда, следует отметить, что три последние домашние встречи динамовцы завершили вничью. Южане сыграли в гостях 10 раз (+1,=4,-5,4:9). Также отметим, что три последних гостевых поединка нальчане проиграли.

В первом дивизионе команды впервые встретились между собой в игре первого круга.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 94.4%, на ничью — 4.2%, на победу гостей — 1.4%.

«Мордовия» — «Сибирь» (арбитр Александр Борисов — Самара).

Результат матча первого круга — 0:1 (Чеботару).

На данном этапе саранская команда с 22 очками занимает 18 место. Нельзя сказать что это «есть гут», но такое количество набранных очков даёт команде совсем неплохие шансы сохранить за собой место в ФНЛ. А сохранять это самое место, к счастью для болельщиков команды, есть кем. Опытных, мастеровитых, играющих футболистов в коллективе достаточно, чтобы не только сохранить за Саранском место в первой лиге, но и сделать это достаточно уверенно. Надо только имеющимся «багажом» умело распорядиться, уйти от ветеранского футбола Черышева. Судя по играм Кубка ФНЛ, у Мустафина это получается. Дальнейшая задача по серьёзному омоложению команды говорит о том, что на какое-то время о РФПЛ в Мордовии придётся забыть, а вот то, что ФНЛ приобретёт крепкую команду всем надо помнить.

Новосибирцы также озабочены сохранением места в первом дивизионе. Перед рестартом у сибиряков и очков поболее — 28, и место — 13-е. В зимние каникулы «Сибирь» потеряла Глушкова и Овсепяна. За ребят стоит только порадоваться, оба ушли «на повышение», к тому же эти потери, надеюсь, не стали для коллектива катастрофой. Основной костяк команды сохранился, а пришедшая молодёжь должна своим азартом и свежестью зажечь команду, расцветить её игру. Думаю и в следующем сезоне мы увидим новосибирскую команду среди команд участниц первенства ФНЛ.

В текущем первенстве арбитр Александр Борисов провёл 8 встреч, в которых показал игрокам 25 «горчичников» (11 — хозяевам поля), удалил двоих игроков в составе гостевой команды, а также назначил 3 пенальти, один из которых был пробит в ворота гостей. Саранская команда в текущем сезоне провела один матч, где главным судьёй был этот самарский арбитр. Дома «Мордовия» переиграла «Спартак-Нальчик» 1:0. А вот сибиряки при судействе Борисова сыграли в этом первенстве дважды: в гостях с «Химками» 1:1, и дома с «Нефтехимиком» 2:1. Как видите, при судействе этого самарского рефери команды ещё не проигрывали.

«Мордовия» провела дома 11 встреч (+2,=4,-5,11:15). Следует отметить, что три последних домашних матча саранцы проиграли с общим счётом 1:8. Новосибирцы в гостях выступали 12 раз (+1,=4,-7,9:20). Отметим также, что сибиряки не набирали очков в последних 6 выездных поединках подряд.

В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей, и ни разу не сыграли вничью: 2 победы у «Мордовии», 7 — у «Сибири», при соотношении мячей 23:11 в пользу новосибирцев.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 42.0%, на ничью — 42.0%, на победу гостей — 15.9%.

«Факел» — «СКА-Хабаровск» (арбитр Павел Кукуян — Сочи).

Результат матча первого круга — 1:1 (Иванов — Дедечко).

Центральный матч тура. Занимающий пятое место «Факел» принимает находящихся на третьем месте хабаровчан. В межсезонье воронежцы больше теряли, но назвать состав команды ослабленным вряд ли возможно. Более всего оказалась «ощипанной» полузащита, где теперь, по всей вероятности, придётся больше «шустрить» Бирюкову и Болову, но зато вернулся в атаку Касьян, который очень запомнился в Воронеже в ходе предыдущего сезона. Запомнилась и его связка с Бирюковым и Свежовым. Так что вычёркивать «Факел» из числа конкурентов на участие в переходных матчах, я бы не стал и другим не советовал.

В Хабаровске, наверное, все болельщики мечтают о появлении своей команды в высшей лиге. Не останавливает их мечты и потеря двух характерных для команды человек. Это игрока Кацаева, позволявшего себе оставлять соперника «в дураках» как на своём фланге, так и в центре штрафной. Ну и, конечно же, главного тренера армейцев Григоряна. Такой управляемой, и такой самобытной команды в Хабаровске давно не было. Пришедший Гордеев не такой как Григорян. Я не говорю хуже ли, лучше ли, но не такой, и ему не избежать сравнения с бывшим главным у футболистов. И от того останутся ли отношения между тренером и игрокам такими же доверительными, как прежде, будет зависеть результат. Пока получается не очень. Но тут и тренер знакомится с игроками и игроки с его требованиями, возможны заскоки, однако терять очки в официальных матчах хабаровчанам, практически, «запрещено» с самых первых игр второго этапа.

Арбитр матча Павел Кукуян провёл в текущем первенстве 8 встреч, в которых предъявил игрокам 20 жёлтых карточек (9 — хозяевам поля), а также удалил одного игрока в составе принимающей команды, и назначил один пенальти, который был пробит гостями. Воронежцы в текущем первенстве провели уже одну игру под руководством этого сочинского арбитра. В ней они дома одолели «Химки» 2:0. У армейцев таких игр две. В Питере они сыграли вничью с «Зенитом-2» 1:1, а дома обыграли «Тосно» 1:0. Как видите, при судействе Кукуяна обе команды ещё не проигрывали.

«Факел» в этом сезоне провёл дома 11 игр (+5,=3,-3,12:7). Хабаровчане в гостях сыграли 12 раз (+4,=5,-3,15:13). Не трудно подсчитать, что воронежцы дома набрали 18 очков, дальневосточники в гостях — 17. Это ещё раз подтверждает, что мы увидим встречу двух равных команд.

В первой лиге команды провели между собой 14 матчей. Статистика показывает полное преимущество армейцев: у них 7 побед против 3-х у воронежцев. Соотношение мячей 16:10 также в пользу хабаровчан.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 78.6%, на ничью — 18.6%, на победу гостей — 2.9%.