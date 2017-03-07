Ефремов: ФНЛ работает над тем, чтобы матч «Енисей» — «Луч-Энергия» состоялся
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) предпринимает максимум усилий, чтобы матч 25-го тура между красноярским «Енисеем» и владивостокским «Лучом-Энергией» состоялся, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФНЛ Игорь Ефремов.
В конце февраля футболисты «Луча-Энергии»
Во вторник нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что существует минимальная вероятность того, что игра состоится, поскольку все футболисты разъехались по домам, и собрать команду, даже при условии погашения долгов, будет сложно.
«Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между “Енисеем” и “Лучом-Энергией” состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края», — сказал Ефремов по телефону.
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