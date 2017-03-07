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7 марта 2017, 11:35 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Ефремов: ФНЛ работает над тем, чтобы матч «Енисей» — «Луч-Энергия» состоялся

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) предпринимает максимум усилий, чтобы матч 25-го тура между красноярским «Енисеем» и владивостокским «Лучом-Энергией» состоялся, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФНЛ Игорь Ефремов.

В конце февраля футболисты «Луча-Энергии» из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции. Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов в четверг заявил, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета, футболистам перечислили задолженности по зарплате за октябрь. Матч с «Енисеем» должен состояться в среду 8 марта.

Во вторник нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что существует минимальная вероятность того, что игра состоится, поскольку все футболисты разъехались по домам, и собрать команду, даже при условии погашения долгов, будет сложно.

«Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между “Енисеем” и “Лучом-Энергией” состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края», — сказал Ефремов по телефону.

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Новости Первого дивизиона

Игроки «Луча-Энергии» по-прежнему настроены на бойкот матча ФНЛ с «Енисеем»

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» по-прежнему хотят бойкотировать матч 25-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с красноярским «Енисеем», который должен состоятся 8 марта, так как новых выплат по долгам по заработной плате не поступало. Об этом ТАСС сообщил нападающий команды Илья Михалев.
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