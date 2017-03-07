В конце февраля футболисты «Луча-Энергии» из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции. Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов в четверг заявил, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета, футболистам перечислили задолженности по зарплате за октябрь. Матч с «Енисеем» должен состояться в среду 8 марта.

Во вторник нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что существует минимальная вероятность того, что игра состоится, поскольку все футболисты разъехались по домам, и собрать команду, даже при условии погашения долгов, будет сложно.

«Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между “Енисеем” и “Лучом-Энергией” состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края», — сказал Ефремов по телефону.