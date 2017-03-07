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7 марта 2017, 10:51 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Мордовия» посетила родильный дом

«Мордовия» провела очередную социальную акцию.

Футболисты команды Ренат Сабитов, Александр Алхазов, Павел Игнатович, Владислав Сысуев и Руслан Навлетов посетили Саранский родильный дом № 2, где от лица клуба поздравили будущих мам и сотрудниц медицинского учреждения с наступающим Международным женским днем 8 марта, вручив им цветы и подарки.

Для гостей была организована экскурсия, в ходе которой представители медперсонала продемонстрировали гостям, в каких условиях проходит подготовка к родам, а также рассказали и показали игрокам, как правильно пеленать младенцев.

После окончания мероприятия представительницы прекрасного пола сфотографировались с футболистами.

Мордовия
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