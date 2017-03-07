Игроки «Луча-Энергии» по-прежнему настроены на бойкот матча ФНЛ с «Енисеем»

В четверг на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. В понедельник Михалев сообщил ТАСС, что игрокам выплатили деньги только за октябрь.

«На данный момент мы не летим в Красноярск и по- прежнему планируем бойкотировать матч, так как все долги по заработной плате и премиальным не были выплачены, октябрь “закрыли” и все. Часть игроков еще находится в Турции, и если они улетят оттуда, то только в 5 часов по Москве. Пока полной выплаты не случится, мы не выйдем на игру», — сказал Михалев.

26 февраля игроки «Луча», которые не получают зарплату с октября прошлого года, подписали документ о том, что приостанавливают свою рабочую деятельность и прекращают тренироваться на сборах в Турции.

«Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 24 матчах 32 очка.