Владивосток, 7 марта, PrimaMedia.

Матч 25-тура весенней части ФНЛ между ФК «Луч-Энергия» и «Енисеем» в Красноярке в среду, 8 марта, состоится несмотря на всю шумиху и заявления футболистов о бойкоте поединка. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. Также он отметил, что в клубе действительно серьезная финансовая ситуация, однако команду в беде не оставят.

Напомним, что футболисты ФК «Луч-Энергия» ранее заявляли, что не выйдут на поле в матче ФНЛ против «Енисея» в Красноярске 8 марта, пока им полностью не заплатят долги по зарплате.

Известно, что игрокам на прошлой недели выплатили заработную плату только за октябрь, когда администрация региона перевела первый транш в 15 млн рублей. На данный момент неизвестно, получили ли игроки зарплату за ноябрь, декабрь, январь и февраль.