Вице-губернатор Приморья: Матч «Луч-Энергия» — «Енисей» состоится вопреки разговорам
По словам Павла Серебрякова, несмотря сложную ситуацию в клубе, его бросать не собираются.
Владивосток, 7 марта, PrimaMedia.
Матч 25-тура весенней части ФНЛ между ФК «Луч-Энергия» и «Енисеем» в Красноярке в среду, 8 марта, состоится несмотря на всю шумиху и заявления футболистов о бойкоте поединка. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил
Напомним, что футболисты ФК «Луч-Энергия» ранее заявляли, что не выйдут на поле в матче ФНЛ против «Енисея» в Красноярске 8 марта, пока им полностью не заплатят долги по зарплате.
Известно, что игрокам на прошлой недели выплатили заработную плату только за октябрь, когда администрация региона перевела первый транш в 15 млн рублей. На данный момент неизвестно, получили ли игроки зарплату за ноябрь, декабрь, январь и февраль.
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