Арсений Логашов: «Тосно» по силам выйти в премьер-лигу

— Я верю, что у нас собраны сильные футболисты, и что нам по силам выйти в премьер-лигу. Многое решат такие вещи, как настрой, дисциплина, соблюдение тактики на игру. А по индивидуальным качествам, которые есть у наших футболистов, мы должны выходить в РФПЛ, — приводит слова Логашова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. На первом месте с 54 очками идет «Динамо». Первый матч в первенстве после зимнего перерыва команда из Ленинградской области проведет 8 марта в Ярославле против «Шинника».

Логашов стал игроком «Тосно» в феврале 2017 года. Контракт с клубом бывший защитник «Локомотива» заключил на правах свободного агента.