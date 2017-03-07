Арсений Логашов: «Тосно» по силам выйти в премьер-лигу
Защитник «Тосно» Арсений Логашов поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона ФНЛ.
— Я верю, что у нас собраны сильные футболисты, и что нам по силам выйти в
Напомним, «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. На первом месте с 54 очками идет «Динамо». Первый матч в первенстве после зимнего перерыва команда из Ленинградской области проведет 8 марта в Ярославле против «Шинника».
Логашов стал игроком «Тосно» в феврале 2017 года. Контракт с клубом бывший защитник «Локомотива» заключил на правах свободного агента.
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