Футболист «Луча-Энергия»: Клуб погасил долг по зарплате перед игроками только за октябрь

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В четверг на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что клуб «Луч- Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.

«Нам закрыли на данный момент полностью заработную плату за октябрь, и на этом пока все. Вся команда уехала из Турции, причем каждый покупал билеты за свой счет, и сейчас игроки сидят по домам. Обещали сегодня еще заплатить, пока ждем», — сказал Михалев.

«Решение бойкотировать матч с “Енисеем” по прежнему остается в силе, пока долги полностью не будут закрыты. После прилета из Турции мы не тренируемся, ждем выплат. Какой был настрой у команды, такой и остается», — добавил он.

26 февраля игроки «Луча», которые не получают зарплату с октября прошлого года, подписали документ, что приостанавливают свою рабочую деятельность и прекращают тренироваться на сборах в Турции. В том числе говорилось о бойкоте матча 25-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с красноярским «Енисеем», который должен состоятся 8 марта.

«Луч-Энергия» в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 24 матчах 32 очка.