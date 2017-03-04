Глава Мордовии провёл встречу с игроками и руководством ФК «Мордовия»

Как сообщает официальный сайт саранской команды, на встрече обсуждалось состояние дел в клубе и планы на текущий сезон.



Глава Мордовии подчеркнул, что руководство республики не оставит команду без поддержки, но перед клубом стоит задача сохранить прописку в Футбольной национальной лиге. Волков отметил, что эту тему он обсуждал накануне в Москве с вице-премьером РФ и президентом РФС Виталием Мутко.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваша игра разочаровывала болельщиков. Поклонники команды всегда чувствуют настрой игроков и должны видеть самоотдачу футболистов на поле. Качественный футбол в исполнении команды обязательно вернёт болельщиков на трибуны», — сказал Волков в обращении к игрокам и тренерам «Мордовии».



После 24 туров «Мордовия» занимает 18-е место в таблице ФНЛ.