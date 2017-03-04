«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с владикавказским «Спартаком»
Следующая встреча волгоградцев пройдет с «Кубанской короной».
Как сообщили в футбольном клубе «Ротор», в первой контрольной игре в Абрау-Дюрсо волгоградцам противостоял достойный и хорошо знакомый соперник. Прошедшая в упорной борьбе игра все же завершилась ничьей 1:1, хотя на 57-й минуте именно волгоградцы, благодаря точному удару Владимира Стуканова, открыли счет и сохраняли лидерство почти до финального свистка. Однако, на последней минуте владикавказцы предприняли успешную атаку и выровняли счет. Гол забил один из лучших бомбардиров «Спартака» в этом межсезонье Батраз Гурциев.
Следующую встречу в рамках учебно-тренировочного сбора «Ротор-Волгоград» проведет 5 марта против одного из ведущих клубов чемпионата Краснодарского края ФК «Кубанская корона».
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