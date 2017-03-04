ФК «Луч-Энергия» лишили первой в 2017 году игры во Владивостоке
Встреча с «Динамо» 12 марта состоится в Подмосковье.
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Владивосток, 4 марта, PrimaMedia.
Встреча 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Динамо» (Москва), которая должна была состояться 12 марта во Владивостоке, перенесена в Московскую область на стадион «Арена Химки». Первая для владивостокского клуба игра в 2017 году не может состояться на домашнем поле по обращению самих футболистов, сообщает ИА PrimaMedia.
О переносе игры из приморской столицы в Москву стало известно накануне из Twitter ФК «Динамо».
Информация также размещена в официальном Instagram ассоциации профессиональных клубов ФНЛ:
«В связи с обращением “Луча-Энергии” и невозможностью проведения матча на стадионе “Динамо” во Владивостоке, в соответствии со пунктом 4 статьи 6 Регламента
Напомним, финансовое положение в «Луч-Энергии» остается тяжелым. 27 февраля клуб досрочно прекратил второй тренировочный сбор в Турции, 24 человека подписали документы о приостановлении тренировок, потому что долги по зарплате не выплачиваются. Директор клуба заявил, что не может по закону оставить футболистов на сборах и всех отправил домой. На днях
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