ФК «Луч-Энергия» лишили первой в 2017 году игры во Владивостоке

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Владивосток, 4 марта, PrimaMedia.

Встреча 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Динамо» (Москва), которая должна была состояться 12 марта во Владивостоке, перенесена в Московскую область на стадион «Арена Химки». Первая для владивостокского клуба игра в 2017 году не может состояться на домашнем поле по обращению самих футболистов, сообщает ИА PrimaMedia.

О переносе игры из приморской столицы в Москву стало известно накануне из Twitter ФК «Динамо».

Информация также размещена в официальном Instagram ассоциации профессиональных клубов ФНЛ:

«В связи с обращением “Луча-Энергии” и невозможностью проведения матча на стадионе “Динамо” во Владивостоке, в соответствии со пунктом 4 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу Администрация Футбольной национальной лиги утвердила проведение матча 26-го тура “Луч-Энергия” — “Динамо-Москва” на стадионе “Арена Химки” в Химках в воскресенье 12 марта. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени».