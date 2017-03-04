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4 марта 2017, 9:30 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» лишили первой в 2017 году игры во Владивостоке

Встреча с «Динамо» 12 марта состоится в Подмосковье.

Встреча с Динамо 12 марта состоится в Подмосковье. Увеличить
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Владивосток, 4 марта, PrimaMedia.

Встреча 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Динамо» (Москва), которая должна была состояться 12 марта во Владивостоке, перенесена в Московскую область на стадион «Арена Химки». Первая для владивостокского клуба игра в 2017 году не может состояться на домашнем поле по обращению самих футболистов, сообщает ИА PrimaMedia.

О переносе игры из приморской столицы в Москву стало известно накануне из Twitter ФК «Динамо».

Информация также размещена в официальном Instagram ассоциации профессиональных клубов ФНЛ:

«В связи с обращением “Луча-Энергии” и невозможностью проведения матча на стадионе “Динамо” во Владивостоке, в соответствии со пунктом 4 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу Администрация Футбольной национальной лиги утвердила проведение матча 26-го тура “Луч-Энергия” — “Динамо-Москва” на стадионе “Арена Химки” в Химках в воскресенье 12 марта. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени».

Напомним, финансовое положение в «Луч-Энергии» остается тяжелым. 27 февраля клуб досрочно прекратил второй тренировочный сбор в Турции, 24 человека подписали документы о приостановлении тренировок, потому что долги по зарплате не выплачиваются. Директор клуба заявил, что не может по закону оставить футболистов на сборах и всех отправил домой. На днях сине-желтые получили транш в размере 15 млн рублей от администрации Приморского края, на следующей неделе на счет клуба должен поступить второй.
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