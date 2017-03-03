Ребко: игроки «Луча-Энергии» получили зарплату за октябрь, ждём остальные деньги

«Выплаты по долгам начались, вчера мы получили первую зарплату за октябрь. Сейчас не тренируемся, ждём остальные деньги», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Ранее стало известно, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета. Сообщалось, что из-за проблем с финансированием клуб может сняться с ФНЛ.