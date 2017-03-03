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3 марта 2017, 16:55 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» перенесён в Химки

Матч 26-го тура ФНЛ, в котором сыграют «Луч-Энергия» и «Динамо», перенесён из Владивостока в Химки.

Ранее сообщалось, что это решение может быть принято из-за неготовности поля во Владивостоке.

«Матч Луч-Энергия» — «Динамо» по решению ФНЛ будет проведён в Москве. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» 12 марта в 19:00 мск. На матче будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи нашей команды, — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» должен состояться 12 марта.

Луч-Энергия
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