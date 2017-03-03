Ранее сообщалось, что это решение может быть принято из-за неготовности поля во Владивостоке.



«Матч Луч-Энергия» — «Динамо» по решению ФНЛ будет проведён в Москве. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» 12 марта в 19:00 мск. На матче будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи нашей команды, — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.



Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» должен состояться 12 марта.