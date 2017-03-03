«Факел» провел тренировку в Подгорном

После короткой пробежки подопечные Павла Гусева очень плотно поработали с мячами, выполнив целый ряд различных упражнений и проведя игру на всё поле с заданиями. В занятии приняли участие практически все футболисты «Факела» — исключением стал лишь травмированный Дмитрий Мичуренков, а также принявший участие только в первой половине тренировки Павел Степанец, после чего позанимавшийся индивидуально под присмотром клубного врача Олега Голубева.

После окончания занятия игроки «Факела» раздали автографы собравшимся у поля мальчишкам и девчонкам, не отказали всем желающим в селфи с ними, после чего сели в автобус и взяли курс обратно на базу, где их ждал тренажёрный зал и восстановительные процедуры.