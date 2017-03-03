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3 марта 2017, 14:21 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» провел тренировку в Подгорном

2 марта футболисты «Факела» провели тренировку на искусственном поле стадиона воронежского микрорайона Подгорное — не имеющие системы подогрева натуральные поля базы в Тенистом после прошедшей снежной зимы пока ещё покрыты приличным слоем снега.

После короткой пробежки подопечные Павла Гусева очень плотно поработали с мячами, выполнив целый ряд различных упражнений и проведя игру на всё поле с заданиями. В занятии приняли участие практически все футболисты «Факела» — исключением стал лишь травмированный Дмитрий Мичуренков, а также принявший участие только в первой половине тренировки Павел Степанец, после чего позанимавшийся индивидуально под присмотром клубного врача Олега Голубева.

После окончания занятия игроки «Факела» раздали автографы собравшимся у поля мальчишкам и девчонкам, не отказали всем желающим в селфи с ними, после чего сели в автобус и взяли курс обратно на базу, где их ждал тренажёрный зал и восстановительные процедуры.

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