«Енисей» встретится с болельщиками

Мероприятие начнётся в 13:00 с представления новичков команды — вратаря Руслана Юнусова, защитника Петра Тена и форвардов Сергея Самодина и Артура Саркисова. Все желающие смогут задать вопросы игрокам, тренерскому штабу и руководству клуба, а также сфотографироваться с игроками и взять автографы.

В 15:00 основная команда сыграет товарищеский матч с молодежным составом «Енисей». Игру смогут посмотреть все желающие.