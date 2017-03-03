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3 марта 2017, 12:33 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Енисей» встретится с болельщиками

«Енисей» проведет встречу с болельщиками перед стартом второй части ФОНБЕТ-Первенства России по футболу сезона 2016/2017. Она состоится 4 марта, в субботу, в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская 5, стр. 7).

Мероприятие начнётся в 13:00 с представления новичков команды — вратаря Руслана Юнусова, защитника Петра Тена и форвардов Сергея Самодина и Артура Саркисова. Все желающие смогут задать вопросы игрокам, тренерскому штабу и руководству клуба, а также сфотографироваться с игроками и взять автографы.

В 15:00 основная команда сыграет товарищеский матч с молодежным составом «Енисей». Игру смогут посмотреть все желающие.

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