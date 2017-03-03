Сергей Колычев: Руководство «Луча» ничего не понимают в футболе. Абсолютно ничего!

— Сергей, приветствую. В первую очередь хотелось бы отметить, что с того момента как вы покинули «Луч» уже прошло чуть больше года. Расскажите, как сейчас складывается ваша карьера и чем в настоящий момент занимаетесь?

— После ухода некоторое время искал команду и очень сильно хотел трудоустроиться в ФНЛ, но не получилось. Возник вариант с ФК «Домодедово» (второй дивизион). Играю сейчас там по сей день. Команда, тренерский штаб и коллектив в целом меня устраивают. Все ребята дружные, работоспособные. В нынешнем сезоне у клуба не стоит никаких задач. Играем в своё удовольствие и пытаемся добывать победу в каждом матче.

— Впервые в составе «Луча-Энергии» вы появились летом 2012 года. Тогда, под руководством нынешнего главного тренера команды Константина Емельянова, клуб выступал во втором дивизионе, где сразу же по ходу одного сезона выполнил поставленную задачу и вернулся в ФНЛ. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще возник вариант с переездом во Владивосток и чем запомнилось то время, которое вы провели в клубе?

— Перед переходом в «Луч» у меня также был вариант с «Соколом» из Саратова, но я выбрал Владивосток. К тому же, предложение от «Луча» было и у моего давнего друга и товарища Ивана Столбового, с которым мы общаемся до сих пор и поддерживаем хорошие отношения. Меня устроили все предлагаемые условия, и я отправился в команду, где и провёл с новым коллективом отличный сезон, который запомнился прежде всего чемпионством в зоне: «Восток». После этого события вся команда была «на седьмом небе от счастья». Если честно, я рад, что моя жизнь была связана с этой командой. Теперь для меня город и сам клуб вряд ли останутся безразличными.

— После возвращения в Футбольную Национальную Лигу большую часть коллектива сохранить не удалось. Был подписан новый главный тренер Александр Григорян, который за несколько месяцев сделал огромные перемены, как в составе клуба, так и в тренерском штабе. Многие футболисты не устроили своими навыками нового главного тренера, из-за чего и покинули команду, а вот вам удалось остаться и дебютировать впервые за свою карьеру в Первом дивизионе.

— Александра Витальевича Григоряна с уверенностью можно назвать профессиональным тренером и мастером своего дела. Считаю, что он делал всё правильно, создавая новый коллектив под себя, для своего удобства. Он очень требовательный и ответственный. Всегда пытается стремиться к лучшим футбольным высотам. Да, я действительно в том сезоне впервые в жизни дебютировал в ФНЛ. Очень рад, что мне предоставили шанс проявить себя.

— Отыграв несколько матчей до зимнего трансферного окна, вы всё же покинули команду, но уже через два года вернулись обратно. Во время возвращения, если не ошибаюсь, команду тренировал известный в футбольных кругах тренер Олег Веретенников, которого через несколько месяцев сменил Сергей Передня. В общей сложности, отыграв несколько лет за «Луч», вам удалось поработать вместе с четырьмя специалистами и знатоками своего дела. Если подводить итоги: Емельянов, Григорян, Веретенников и Передня. Кто из специалистов запомнился больше всего своими положительными качествами?

— Константин Емельянов — добрый и отзывчивый человек. Тренер, который помогал мне совершенствоваться, относился ко мне только с положительной стороны. Хороший специалист и личность, больше нечего добавить.

Александр Григорян, как я уже говорил, человек требовательной и ответственной натуры. Иногда бывал чрезмерно строгим, но никогда не доходил до скандала. Уважал футболистов в первую очередь не как работников, а как людей. Я доволен тем, что мне удалось с ним познакомиться и тренироваться под его руководством.

Олег Веретенников для меня Кумир «с большой буквы». Он всегда знает толк своего дела. Очень хорошо разбирается в футболе. Многие люди, увлекающиеся футболом, несомненно, знают, кто такой Веретенников и какой вклад он внёс в развитие российского и советского спорта. Одним словом, тренер-легенда. Если бы удостоилась честь выбрать лучшего футбольного специалиста из России, выбрал бы именно его.

А вот про Сергея Александровича Передню могу сказать лишь то, что лично для меня он как человек, персона и тренер в этом списке на последнем месте. Мы не смогли сойтись с ним характерами и футбольными взглядами в целом. Может быть для кого-то он и сильный специалист, но только не для меня.

— Сергей, а вы на данный момент наблюдаете за жизнью клуба? Читаете новости?

— Да, конечно! Как же без этого? «Луч» — частичка моего сердца. Мне всегда интересно узнать что-то новое от клуба, которому я посвятил несколько лет своей жизни.

— Сейчас коллектив футболистов из Владивостока находится, мягко говоря, на грани нервного срыва. Ребята в очередной раз терпят долговременные задержки по заработным платам и премиальным, грозятся бойкотировать матчи. Всё идёт к тому, что команда может сняться с первенства. Во всём, в первую очередь, обвиняют руководство клуба. Но, когда вы в первый раз перешли в стан «тигров», с финансовой обстановкой было всё просто замечательно. На тот момент исполнительным директором был Анатолий Владимирович Безняк. Не дам соврать: человек, который внёс огромный вклад в развитие приморского футбола и команды «Луч-Энергия». Он посвятил большую часть своей жизни именно работе в «Луче». Знаю, что футболисты слабо контактируют с руководством, но было бы интересно услышать от вас оценку деятельности прошлого и нынешнего руководства команды.

— Если вы считаете, что руководство и футболисты слабо контактируют, то вы глубоко ошибаетесь. Анатолий Владимирович и вправду является очень уважаемым человеком в Приморье. Он вступался за игроков, был на нашей стороне. Всегда решал все вопросы, которые у нас возникали. А если их решать не получалось, то стремился найти выход из критической ситуации. При мне он никогда не врал болельщикам и работникам клуба. Человек, который умеет держать слово и отвечать за всё по заслугам. Не то, что нынешнее руководство….

— Кстати, с огромным интересом поговорю с вами насчёт нынешнего руководства. Вы — один из тех футболистов, которым удалось взять «за живое» нынешнего исполнительного директора «Луча-Энергии» Александра Голубчикова. Официально была доказана подделка ваших документов на трансфер с его стороны, из-за чего руководитель был временно отстранён от футбольной деятельности. Нигде не было подробной информации на этот счёт. Сергей, получится искренне? Без какой-либо лжи расставить на публику «всё по полочкам» и ответить на вопросы: за что? как? зачем? и почему?

— Я попробую. Вся ситуация происходила на сборах. Голубчиков во главе с сотоварищем и другом Андреем Данюковым не так давно смогли получить управление над клубом. Поначалу они оба показались футболистам интересными личностями. Все думали, что смена руководства пойдёт на пользу. Однако, все надежды повернулись в обратную сторону. Уже тогда назревал небольшой кризис, была четырёхмесячная задержка заработных плат, очень многие были этим недовольны, всё шло к бойкотированию тренировок. В это же время в коллективе появился человек, который дословно доносил всю информацию руководству. Назвать его имя и фамилию, увы, не могу. Но, когда ситуация накалилась до предельного, этот человек выставил главными виновниками меня, Максима Зюзина и Александра Довбню (все — экс-футболисты ФК «Луч-Энергия» — прим. ред.). По приезду во Владивосток мы договорились об увольнении, уволились 26 февраля, а в документах прописали 29-е! Двадцать девятого числа трансферное окно в России уже закрылось, из-за чего мы не успели трудоустроиться в другие клубы, хотя на самом деле у нас оставалось как время, так и контакты представителей других команд, которые нами интересовались. Вообще, нынешнее руководство меня просто поражает. Голубчиков и Данюков «кормят завтраками» болельщиков, ничего не понимая в футболе! Абсолютно ничего! Если кто-то назовёт этих людей хорошими руководителями — это будет смешно. Если бы в нужный момент выпал выбор на других руководителей, то клуб не дошёл бы до такого ужасного состояния в финансовом плане.

— Вас подставил одноклубник, который рассказывал секретную информацию Андрею Данюкову? Но что здесь такого… Он же является работником команды. Я, возможно, что-то не могу понять.

— Да, совершенно верно, нас подставили. Никто не выдавал секретную информацию, вы меня не поняли. Когда начался бойкот, мы пытались связаться с руководством клуба, рассказать всю правду, рассказать обо всём СМИ, попросить помощи! Но нам не давали этого сделать, не хотел никто «разжигать» скандалы и доводить всё до губернатора. После того, как нам всё удалось рассказать руководству, на ситуацию подействовал тот самый человек. Перековеркав истину, об изменённой истории почти мгновенно узнал Сергей Александрович Передня, который поддерживал взгляды Данюкова. Он посчитал нас виновными и заявил, что в команде нас не будет, это был конец. Мы не желали никому зла. Могли просто сидеть, ничего не делать, спокойно уйти из команды и забыть всё как страшный сон. Ребята пытались исправить ситуацию, достучаться до руководства, найти финансирование. До сих пор не понимаю, почему так произошло и почему так с нами поступили. Об этом грустно говорить и вспоминать. Но всё, что я знал — рассказал. На тех сборах были скандалы и бойкоты, о которых просто-напросто все боялись рассказывать.

— Да, действительно грустно. Вы сами верите в то, что ещё можно что-то сделать и вытащить команду из долговой ямы?

— Верю в то, что ситуацию ещё можно исправить. Надо менять руководство. Я уверен, что все проблемы именно в нём.

— Будем надеяться на лучшее. Спасибо за интервью, было приятного пообщаться.

— Взаимно.