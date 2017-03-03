«Тамбов» выиграл у «Металлурга»

Подопечные Андрея Талалаева сыграли с липецким «Металлургом», выступающим в зоне «Центр» ПФЛ. «Тамбов» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на счету новобранца команды Артема Делькина.

8 марта в матче 25-го тура «Тамбов» в Саратове сыграет с «Соколом».

«Тамбов» — «Металлург» (Липецк) -1:0 (1:0).

Гол: Делькин, 12.

«Тамбов»: Смирнов, Рыбин, Овсиенко (Михалев, 81), Горбатюк, Быстров (Шляков, 54), Дутов (Шабанов, 82), Мурнин, О. Чернышов (Сорокин, 64), Шевчук (Зяблов, 64), Дорожкин (Алумона, 58), Делькин (Часовских, 58).

2 марта. Тамбов.