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3 марта 2017, 10:47 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тамбов» выиграл у «Металлурга»

«Тамбов» провел заключительный спарринг перед возобновлением ФОНБЕТ-Первенства России по футболу.

Подопечные Андрея Талалаева сыграли с липецким «Металлургом», выступающим в зоне «Центр» ПФЛ. «Тамбов» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на счету новобранца команды Артема Делькина.

8 марта в матче 25-го тура «Тамбов» в Саратове сыграет с «Соколом».

«Тамбов» — «Металлург» (Липецк) -1:0 (1:0).

Гол: Делькин, 12.

«Тамбов»: Смирнов, Рыбин, Овсиенко (Михалев, 81), Горбатюк, Быстров (Шляков, 54), Дутов (Шабанов, 82), Мурнин, О. Чернышов (Сорокин, 64), Шевчук (Зяблов, 64), Дорожкин (Алумона, 58), Делькин (Часовских, 58).

2 марта. Тамбов.

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