Александр Шешуков: Перед «Балтикой» стоит задача остаться в ФНЛ

Александр дал небольшой комментарий по итогам сборов на Кипре.

— Подготовка прошла в рабочем режиме. Внутри коллектива хороший микроклимат. Я знаком с методиками Игоря Геннадьевича Черевченко, под руководством которого играл в «Локомотиве». Для меня сейчас самое главное — игровая практика. Перед «Балтикой» стоит задача остаться в ФНЛ. Будет очень непросто, ведь осталось 14 игр, а отрыв от спасительного места 10 очков. Но ничего невозможного нет. Если будем выигрывать почти каждую игру — сможем вылезти из непростой ситуации. Надеюсь, все будет нормально, и задачу решим.

И, пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на встречу с командой, которая состоится в субботу.