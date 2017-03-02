Александр Шешуков: Перед «Балтикой» стоит задача остаться в ФНЛ
Самым известным из новобранцев «Балтики» является Александр Шешуков. За его спиной сотни игр в российской
премьер-лиге (в том числе — за столичные суперклубы «Спартак» и «Локомотив»), несколько завоеванных медалей чемпионата и выступления за юношескую, молодежную и национальную сборные России. В Калининград Шешуков перебрался из Тулы, где он выступал за местный «Арсенал».
Александр дал небольшой комментарий по итогам сборов на Кипре.
— Подготовка прошла в рабочем режиме. Внутри коллектива хороший микроклимат. Я знаком с методиками Игоря Геннадьевича Черевченко, под руководством которого играл в «Локомотиве». Для меня сейчас самое главное — игровая практика. Перед «Балтикой» стоит задача остаться в ФНЛ. Будет очень непросто, ведь осталось 14 игр, а отрыв от спасительного места 10 очков. Но ничего невозможного нет. Если будем выигрывать почти каждую игру — сможем вылезти из непростой ситуации. Надеюсь, все будет нормально, и задачу решим.
И, пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на встречу с командой, которая состоится в субботу.
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