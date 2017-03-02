Мутко: РФС постоянно следит за ситуацией вокруг «Луча-Энергии»

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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями. Однако в четверг стало известно, что клуб получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.

«Мы постоянно говорим с учредителями этого клуба, властями. Постоянно мониторим ситуацию, получаем заверения. Еще раз будем говорить, если дали гарантии — должны их исполнять», — сказал Мутко.