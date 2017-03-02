Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28951226/
2 марта 2017, 19:11 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Мутко: РФС постоянно следит за ситуацией вокруг «Луча-Энергии»

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) постоянно общается с властями Приморского края по поводу финансирования футбольного клуба «Луч-Энергия». Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

МОСКВА 2 марта. /Корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/. Российский футбольный союз (<span class=error>РФС</span>) постоянно общается с властями Приморского края по поводу финансирования футбольного клуба Луч-Энергия. Об этом журналистам сообщил <nobr>вице-премьер</nobr> РФ президент <span class=error>РФС</span> Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями. Однако в четверг стало известно, что клуб получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.

«Мы постоянно говорим с учредителями этого клуба, властями. Постоянно мониторим ситуацию, получаем заверения. Еще раз будем говорить, если дали гарантии — должны их исполнять», — сказал Мутко.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Игроки «Луча-Энергии» покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу — Михалев

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» покинут сбор команды в Турции из-за продолжающихся финансовых неурядиц, к вечеру пятницы в расположении клуба не останется никого кроме приморских игроков, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий дальневосточной команды Илья Михалев.
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи