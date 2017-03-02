Мутко: РФС постоянно следит за ситуацией вокруг «Луча-Энергии»
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) постоянно общается с властями Приморского края по поводу финансирования футбольного клуба «Луч-Энергия». Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
«Мы постоянно говорим с учредителями этого клуба, властями. Постоянно мониторим ситуацию, получаем заверения. Еще раз будем говорить, если дали гарантии — должны их исполнять», — сказал Мутко.
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