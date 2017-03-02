Игроки «Луча-Энергии» покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу — Михалев
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» покинут сбор команды в Турции из-за продолжающихся финансовых неурядиц, к вечеру пятницы в расположении клуба не останется никого кроме приморских игроков, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий дальневосточной команды Илья Михалев.
В конце февраля Михалев сообщил «Р-Спорт», что футболисты команды
«Больше четырех человек уже покинули сбор в Турции, к вечеру пятницы на сборе никого не останется за исключением приморских футболистов. Мы уже озвучили свои требования, заключающиеся в том, что пока с нами полностью не рассчитаются, футболисты не приступят к тренировкам и не откажутся от бойкота матча в Красноярске», — сказал Михалев по телефону, добавив, что в четверг поступила выплата за октябрь.
В первом матче первенства Футбольной национальной лиги после зимнего перерыва «Луч-Энергия» должен сыграть с красноярским «Енисеем» 8 марта.
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