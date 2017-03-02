В конце февраля Михалев сообщил «Р-Спорт», что футболисты команды из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции. При этом директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов заявил, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета.

«Больше четырех человек уже покинули сбор в Турции, к вечеру пятницы на сборе никого не останется за исключением приморских футболистов. Мы уже озвучили свои требования, заключающиеся в том, что пока с нами полностью не рассчитаются, футболисты не приступят к тренировкам и не откажутся от бойкота матча в Красноярске», — сказал Михалев по телефону, добавив, что в четверг поступила выплата за октябрь.

В первом матче первенства Футбольной национальной лиги после зимнего перерыва «Луч-Энергия» должен сыграть с красноярским «Енисеем» 8 марта.