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2 марта 2017, 17:43 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо»: по всей вероятности, матч с «Лучом-Энергией» состоится в Химках

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что матч 26-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией», скорее всего, будет перенесён в Химки из-за неготовности поля во Владивостоке. Игра должна состояться 12 марта.

«По всей вероятности, матч с ФК “Луч-Энергия” состоится в Химках. Ждём официального уведомления от ФНЛ. Между клубами есть предварительная договорённость. Готовность поля в Химках? По качеству оно уж точно лучше того, что во Владивостоке», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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Игроки «Луча-Энергии» покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу — Михалев

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» покинут сбор команды в Турции из-за продолжающихся финансовых неурядиц, к вечеру пятницы в расположении клуба не останется никого кроме приморских игроков, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий дальневосточной команды Илья Михалев.
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