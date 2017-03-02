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2 марта 2017, 9:38 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Ребко: Игроки «Луч-Энергии» требуют 4 зарплаты и премиальные за 2015 год

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» требуют выплаты минимум четырех зарплат и закрытия премиальных за 2015 год для прекращения бойкота, заявил агентству «Р-Спорт» полузащитник дальневосточной команды Алексей Ребко.

В конце февраля игрок «Луча-Энергии» Илья Михалев сообщал «Р-Спорт», что футболисты команды из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции. На сегодняшний день срок задолженностей перед игроками составляет 5 месяцев. Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов позднее заявил, что организация подала заявление в прокуратуру из-за долгов клуба перед игроками.

«Все разговоры с руководством одинаковые. Мы говорим, что мы ждем денег, а они — “деньги будут”. В их обещания уже никто не верит. Ждем действий. А действия в нашем понимании — это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год. Это минимум. Ведь мы уже полтора года идем на уступки», — сказал Ребко.

«Выплата одной зарплаты нас не устроит. У нас не такие заплаты как в премьер-лиге, это нужно понимать. Средняя зарплата нашей команды — 160 тысяч рублей. У всех семьи, кредиты. Поверьте, у всех футболистов долгов накопилось много. Все устали от этого, такое продолжается полтора года, и конца и края этому нет. Последняя выплата за август и сентябрь произошла 2 декабря. И последняя выплата была 18%», — продолжил он.

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