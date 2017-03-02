Ребко: Игроки «Луч-Энергии» требуют 4 зарплаты и премиальные за 2015 год
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» требуют выплаты минимум четырех зарплат и закрытия премиальных за 2015 год для прекращения бойкота, заявил агентству «Р-Спорт» полузащитник дальневосточной команды Алексей Ребко.
В конце февраля игрок «Луча-Энергии» Илья Михалев сообщал «Р-Спорт», что футболисты команды
«Все разговоры с руководством одинаковые. Мы говорим, что мы ждем денег, а они — “деньги будут”. В их обещания уже никто не верит. Ждем действий. А действия в нашем понимании — это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год. Это минимум. Ведь мы уже полтора года идем на уступки», — сказал Ребко.
«Выплата одной зарплаты нас не устроит. У нас не такие заплаты как в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter