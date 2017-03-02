Ребко: Игроки «Луч-Энергии» требуют 4 зарплаты и премиальные за 2015 год

В конце февраля игрок «Луча-Энергии» Илья Михалев сообщал «Р-Спорт», что футболисты команды из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции. На сегодняшний день срок задолженностей перед игроками составляет 5 месяцев. Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов позднее заявил, что организация подала заявление в прокуратуру из-за долгов клуба перед игроками.

«Все разговоры с руководством одинаковые. Мы говорим, что мы ждем денег, а они — “деньги будут”. В их обещания уже никто не верит. Ждем действий. А действия в нашем понимании — это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год. Это минимум. Ведь мы уже полтора года идем на уступки», — сказал Ребко.