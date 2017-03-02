Власти: «Луч-Энергии» перевели транш на погашение долгов по зарплате

В конце февраля нападающий дальневосточников Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что футболисты команды из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции, после чего руководство команды заявило, что в таком случае сбор будет завершен досрочно, игрокам купят билеты, чтобы все покинули сбор. Первого марта срок задолженностей перед игроками составил 5 месяцев.

Директор департамента физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов заявил, что футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-тура ФНЛ. «Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.

В клубе, который занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, сложилась непростая финансовая ситуация. В сентябре 2016 года футболисты команды бойкотировали тренировки из-за трехмесячных задолженностей по зарплате, а сотрудники клуба написали заявления о невыходе на работу из-за пятимесячных задолженностей. В ноябре исполнительный директор владивостокцев Александр Голубчиков сообщил «Р-Спорт», что клуб начал процесс погашения долгов. В начале февраля спортивная база команды была обесточена из-за долгов за электроэнергию.