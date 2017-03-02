Власти: «Луч-Энергии» перевели транш на погашение долгов по зарплате
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Владивостокский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия», чьи игроки бойкотировали тренировки во время межсезонного сбора
из-за долгов по зарплате, получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает администрация Приморья.
В конце февраля нападающий дальневосточников Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что футболисты команды
Директор департамента физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов заявил, что футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-тура ФНЛ. «Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», — сказал Кузнецов.
Он отметил, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.
В клубе, который занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, сложилась непростая финансовая ситуация. В сентябре 2016 года футболисты команды бойкотировали тренировки
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов в конце февраля рассказал «Р-Спорт», что организация подала заявление в прокуратуру
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