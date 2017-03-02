Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28941428/
2 марта 2017, 9:26 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Власти: «Луч-Энергии» перевели транш на погашение долгов по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Владивостокский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия», чьи игроки бойкотировали тренировки во время межсезонного сбора из-за долгов по зарплате, получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает администрация Приморья.

В конце февраля нападающий дальневосточников Илья Михалев сообщил «Р-Спорт», что футболисты команды из-за отсутствия выплат задолженностей по зарплате и премиальным подписали документ о приостановке тренировок на сборе в Турции, после чего руководство команды заявило, что в таком случае сбор будет завершен досрочно, игрокам купят билеты, чтобы все покинули сбор. Первого марта срок задолженностей перед игроками составил 5 месяцев.

Директор департамента физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов заявил, что футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-тура ФНЛ. «Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.

В клубе, который занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, сложилась непростая финансовая ситуация. В сентябре 2016 года футболисты команды бойкотировали тренировки из-за трехмесячных задолженностей по зарплате, а сотрудники клуба написали заявления о невыходе на работу из-за пятимесячных задолженностей. В ноябре исполнительный директор владивостокцев Александр Голубчиков сообщил «Р-Спорт», что клуб начал процесс погашения долгов. В начале февраля спортивная база команды была обесточена из-за долгов за электроэнергию.

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов в конце февраля рассказал «Р-Спорт», что организация подала заявление в прокуратуру из-за долгов клуба перед игроками.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Ребко: Игроки «Луч-Энергии» требуют 4 зарплаты и премиальные за 2015 год

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» требуют выплаты минимум четырех зарплат и закрытия премиальных за 2015 год для прекращения бойкота, заявил агентству «Р-Спорт» полузащитник дальневосточной команды Алексей Ребко.
Все новости
1 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Умер советский хоккеист из легендарной тройки Харламова

США обвинили Россию в том, что испортили как минимум две Олимпиады