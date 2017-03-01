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1 марта 2017, 23:06 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Галимов рассудит «Енисей» и «Луч-Энергию»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 8 марта.

Шинник — Тосно: Тимур Арсланбеков (Москва) — Рафаэль Ильясов (Казань), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Александр Коротченко (Салават).

Енисей — Луч-Энергия: Роман Галимов (Улан-Удэ) — Олег Политов (Томск), Максим Степанов (Томск); инспектор — Юрий Тюмин (Новочеркасск); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).

Динамо-Москва — Спартак-Нальчик: Антон Анопа (Благовещенск) — Сергей Архипов (Ульяновск), Иван Бирюлин (Ярославль); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Илья Рабин (Московская область).

Балтика — Волгарь: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Павел Новиков (Санкт-Петербург), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Мосягин (Липецк); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Мордовия — Сибирь: Александр Борисов (Самара) — Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Александр Приходько (Москва); инспектор — Александр Костин (Москва); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Кубань — Химки: Олег Соколов (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор — Виктор Клепиков (Екатеринбург): делегат — Вадим Ильин (Москва).

Факел — СКА-Хабаровск: Павел Кукуян (Сочи), Дмитрий Тарасов (Тамбов), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Николай Левин (Саранск).

Сокол — Тамбов: Игорь Панин (Московская область) — Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор — Алексей Резников (Ярославль); делегат — Александр Старцев (Москва).

Тюмень — Спартак-2: Сергей Куликов (Саранск) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Борис Калюский (Красноярск) делегат — Виталий Кречетов (Москва).

Нефтехимик — Зенит-2: Алексей Матюнин (Москва) — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
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Евгений Муравьев: «Луч» предложил сыграть в Химках

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб с большой долей вероятности проведет матч 26-го тура чемпионата ФНЛ против «Луча-Энергии» не во Владивостоке, а на стадионе в Химках. Встреча с «Лучом» состоится 12 марта. Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, опережая ближайшего соперника на пять очков.
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