Галимов рассудит «Енисей» и «Луч-Энергию»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб с большой долей вероятности проведет матч 26-го тура чемпионата ФНЛ против «Луча-Энергии» не во Владивостоке, а на стадионе в Химках. Встреча с «Лучом» состоится 12 марта. Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, опережая ближайшего соперника на пять очков.