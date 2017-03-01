Галимов рассудит «Енисей» и «Луч-Энергию»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 25-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 8 марта.
Шинник — Тосно: Тимур Арсланбеков (Москва) — Рафаэль Ильясов (Казань), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Александр Коротченко (Салават).
Енисей — Луч-Энергия: Роман Галимов (Улан-Удэ) — Олег Политов (Томск), Максим Степанов (Томск); инспектор — Юрий Тюмин (Новочеркасск); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).
Балтика — Волгарь: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Павел Новиков (Санкт-Петербург), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Мосягин (Липецк); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).
Мордовия — Сибирь: Александр Борисов (Самара) — Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Александр Приходько (Москва); инспектор — Александр Костин (Москва); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).
Кубань — Химки: Олег Соколов (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор — Виктор Клепиков (Екатеринбург): делегат — Вадим Ильин (Москва).
Факел — СКА-Хабаровск: Павел Кукуян (Сочи), Дмитрий Тарасов (Тамбов), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Николай Левин (Саранск).
Сокол — Тамбов: Игорь Панин (Московская область) — Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор — Алексей Резников (Ярославль); делегат — Александр Старцев (Москва).
Тюмень — Спартак-2: Сергей Куликов (Саранск) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Борис Калюский (Красноярск) делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Нефтехимик — Зенит-2: Алексей Матюнин (Москва) — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
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