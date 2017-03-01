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1 марта 2017, 18:18 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Евгений Муравьев: «Луч» предложил сыграть в Химках

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб с большой долей вероятности проведет матч 26-го тура чемпионата ФНЛ против «Луча-Энергии» не во Владивостоке, а на стадионе в Химках. Встреча с «Лучом» состоится 12 марта. Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, опережая ближайшего соперника на пять очков.

— На сегодняшний день не уверены, что полетим во Владивосток, — цитирует Fcdin.com Муравьева. — Поле не готово, «Луч» вышел с предложением о переносе матча в Химки. Все оставшиеся домашние матчи «Динамо-2» будет проводить на ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо».

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