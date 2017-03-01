Евгений Муравьев: «Луч» предложил сыграть в Химках

— На сегодняшний день не уверены, что полетим во Владивосток, — цитирует Fcdin.com Муравьева. — Поле не готово, «Луч» вышел с предложением о переносе матча в Химки. Все оставшиеся домашние матчи «Динамо-2» будет проводить на ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо».