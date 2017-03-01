Константин Емельянов: Угроза снятия «Луча» с первенства ФНЛ? Все может быть
Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов рассказал, что его подопечные уже три дня бойкотирует тренировки в Турции.
— Вы говорили, что деньги обещали перевести в конце февраля. Они так и не поступили?
— Денег нет, ничего нет… Игроки уже три дня не тренируется. Все написали заявления о приостановке трудовой деятельности.
— Футболисты занимаются по индивидуальной программе?
— Может
— Что говорят в клубе?
— Связь держим. Обещают, что в четверг поступит остаток денег за октябрь. Но даже это так, это проблемы скорее всего не решит. Других средств не предвидится. А ребята настроены серьезно. Хотят, чтобы им закрыли год. Долги все растут и растут, ситуация усугубляется.
— Когда должен был завершиться сбор?
— 6 марта.
— И какие действия будут приниматься командой дальше?
— Честно, не знаю. Уже не один день ждем… Может,
— Угроза снятия «Луча» с первенства, похоже, принимает осязаемые черты?
— Это не мне решать. Но все может быть. Вы же знаете, если команда не явится на два матча, она автоматически снимается с турнира. 8 марта мы должны играть в Красноярске, но будем ли — ясности никакой.
Напомним, что игроки «Луча», занимающего в первенстве ФНЛ 9-е место, требуют погасить долги по зарплате за 4 месяца и по премиальным за два сезона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter