Константин Емельянов: Угроза снятия «Луча» с первенства ФНЛ? Все может быть

— Вы говорили, что деньги обещали перевести в конце февраля. Они так и не поступили?

— Денег нет, ничего нет… Игроки уже три дня не тренируется. Все написали заявления о приостановке трудовой деятельности.

— Футболисты занимаются по индивидуальной программе?

— Может кто-то и выходит сам. Но команда не тренируется.

— Что говорят в клубе?

— Связь держим. Обещают, что в четверг поступит остаток денег за октябрь. Но даже это так, это проблемы скорее всего не решит. Других средств не предвидится. А ребята настроены серьезно. Хотят, чтобы им закрыли год. Долги все растут и растут, ситуация усугубляется.

— Когда должен был завершиться сбор?

— 6 марта.

— И какие действия будут приниматься командой дальше?

— Честно, не знаю. Уже не один день ждем… Может, кто-то возьмет и уедет раньше.

— Угроза снятия «Луча» с первенства, похоже, принимает осязаемые черты?

— Это не мне решать. Но все может быть. Вы же знаете, если команда не явится на два матча, она автоматически снимается с турнира. 8 марта мы должны играть в Красноярске, но будем ли — ясности никакой.

Напомним, что игроки «Луча», занимающего в первенстве ФНЛ 9-е место, требуют погасить долги по зарплате за 4 месяца и по премиальным за два сезона.