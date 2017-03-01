Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28932917/
1 марта 2017, 14:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Константин Емельянов: Угроза снятия «Луча» с первенства ФНЛ? Все может быть

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов рассказал, что его подопечные уже три дня бойкотирует тренировки в Турции.

— Вы говорили, что деньги обещали перевести в конце февраля. Они так и не поступили?

— Денег нет, ничего нет… Игроки уже три дня не тренируется. Все написали заявления о приостановке трудовой деятельности.

— Футболисты занимаются по индивидуальной программе?

— Может кто-то и выходит сам. Но команда не тренируется.

— Что говорят в клубе?

— Связь держим. Обещают, что в четверг поступит остаток денег за октябрь. Но даже это так, это проблемы скорее всего не решит. Других средств не предвидится. А ребята настроены серьезно. Хотят, чтобы им закрыли год. Долги все растут и растут, ситуация усугубляется.

— Когда должен был завершиться сбор?

— 6 марта.

— И какие действия будут приниматься командой дальше?

— Честно, не знаю. Уже не один день ждем… Может, кто-то возьмет и уедет раньше.

— Угроза снятия «Луча» с первенства, похоже, принимает осязаемые черты?

— Это не мне решать. Но все может быть. Вы же знаете, если команда не явится на два матча, она автоматически снимается с турнира. 8 марта мы должны играть в Красноярске, но будем ли — ясности никакой.

Напомним, что игроки «Луча», занимающего в первенстве ФНЛ 9-е место, требуют погасить долги по зарплате за 4 месяца и по премиальным за два сезона.

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Игрок «Луча-Энергии»: Футболисты не могут вернуться со сборов, на команду всем наплевать

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» не тренируются и не могут вернуться со сборов, при этом обещанные выплаты по долгам не начались. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Илья Михалев.
Еще 7 новостей  Все новости
01 Марта

Таблица трансферов ФНЛ на 1 марта

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма