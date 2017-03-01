Нападающий «Тамбова» продолжит карьеру в «Левадии»

Между клубами уже достигнуты все необходимые договоренности, и игрок уже вылетел в столицу Эстонии для подписания контракта со своей новой командой. Таким образом, Андреев, проведший в футболке «Тамбова» два с половиной года, покидает команду и переезжает в хорошо знакомый для себя клуб.

Никита Андреев перешел в «Тамбов» летом 2014 года и с ходу дебютировал в памятном матче с воронежским «Факелом» (2:2). Первый гол за нашу команду забил двумя турами позднее — в ворота «Рязани». Всего в том сезоне нападающий записал на свой лицевой счет 13 мячей, что позволило ему стать лучшим бомбардиром команды и занять третье место среди всех снайперов лиги. Особо стоит отметить его мяч в ворота курского «Авангарда», ставший для «Тамбова» юбилейным сотым в истории, а также принесший клубу исторические на тот момент бронзовые медали первенства.