Игрок «Луча-Энергии»: Футболисты не могут вернуться со сборов, на команду всем наплевать
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» не тренируются и не могут вернуться со сборов, при этом обещанные выплаты по долгам не начались. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Илья Михалев.
В воскресенье игроки «Луча», которые не получают зарплату с октября прошлого года, подписали документ о том, что приостанавливают свою рабочую деятельность и прекращают тренироваться на сборах в Турции. Руководство клуба собиралось вернуть команду со сборов.
«Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ (Футбольной национальной лиги. — Прим. ТАСС), что в
«Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой, — продолжил собеседник ТАСС. — Мы ждем
«В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать», — отметил Михалев.
Комментарий клуба по данному вопросу пока получить не удалось.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter