Игрок «Луча-Энергии»: Футболисты не могут вернуться со сборов, на команду всем наплевать

В воскресенье игроки «Луча», которые не получают зарплату с октября прошлого года, подписали документ о том, что приостанавливают свою рабочую деятельность и прекращают тренироваться на сборах в Турции. Руководство клуба собиралось вернуть команду со сборов.

«Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ (Футбольной национальной лиги. — Прим. ТАСС), что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Сегодня среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и завтра денег не будет», — рассказал Михалев.

«Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой, — продолжил собеседник ТАСС. — Мы ждем какой-то помощи, но даже уже не знаем к кому обращаться. Мы в такой ситуации в первый раз — когда всем наплевать на команду. Если на таком уровне люди говорят и не выполняют обещаний, даже не знаю к кому обращаться, кого просить; помогите вы (журналисты) нам, пожалуйста, распространяя эту информацию».

«В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать», — отметил Михалев.

Комментарий клуба по данному вопросу пока получить не удалось.