«Нефтехимик» завершил сбор победой над «Минском»

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Минск» (Белоруссия) — 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 (3, с пенальти), 2:0 — (55).

28 февраля, г. Анталия.

В Турции команда провела три сбора, на которых сыграла восемь контрольных матчей. В четырех из них были одержаны победы, два раза команда сыграла вничью и два раза уступила.

Снгодня «Нефтехимик» отправится в Казань, где продолжит подготовку к весенней части чемпионата.

Напоминаем, что матч 25-го тура первенства ФНЛ «Нефтехимик» — «Зенит-2», запланированный на 8 марта, пройдет на стадионе «Рубин» и начнется в 14:00 по московскому времени.