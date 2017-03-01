«Балтика» обыграла «Тюмень»
Контрольный матч на Кипре провели два представителя ФНЛ — «Балтика» и «Тюмень». Победу с минимальным счетом одержала калининградская команда. Пенальти в первом тайме реализовал Илья Кухарчук.
«Балтике» осталось провести на Кипре один контрольный матч местной командой «Этникос Ахна». Что касается «Тюмени», то она завершила сбор в вернулась в Россию.
8 марта в рамках
«Балтика» — «Тюмень» — 1:0 (0:0).
Гол: Кухарчук, 44 (с пенальти).
«Балтика»: Фролов, Каленкович, Тимошин, Концедалов, Почивалин, Цимбал, Родионов, Причиненко, Кухарчук, Ярошенко, Гафар.
«Тюмень»: Смирнов, Маслов (Шабаев, 60), Чудин (Ахмедов, 70), Гузь (Ходак, 75), Шакуро (Сметанин, 62), Лешонок (Шляпкин, 46), Рябокобыленко (Радченко, 70), Теленков (Глухов, 80), Клёнкин (Кузнецов, 80), Павленко (Пустозеров, 46), Чуканов.
28 февраля. Кипр. Ларнака.
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