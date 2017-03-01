«Балтика» обыграла «Тюмень»

«Балтике» осталось провести на Кипре один контрольный матч местной командой «Этникос Ахна». Что касается «Тюмени», то она завершила сбор в вернулась в Россию.

8 марта в рамках ФОНБЕТ-Первенства России по футболу сибирякам предстоит встретиться на своем поле со «Спартаком-2», а подопечные Игоря Черевченко в Калининграде сыграют с «Волгарем».

«Балтика» — «Тюмень» — 1:0 (0:0).

Гол: Кухарчук, 44 (с пенальти).

«Балтика»: Фролов, Каленкович, Тимошин, Концедалов, Почивалин, Цимбал, Родионов, Причиненко, Кухарчук, Ярошенко, Гафар.

«Тюмень»: Смирнов, Маслов (Шабаев, 60), Чудин (Ахмедов, 70), Гузь (Ходак, 75), Шакуро (Сметанин, 62), Лешонок (Шляпкин, 46), Рябокобыленко (Радченко, 70), Теленков (Глухов, 80), Клёнкин (Кузнецов, 80), Павленко (Пустозеров, 46), Чуканов.

28 февраля. Кипр. Ларнака.