Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливо

— Многим ребятам заплатили за несколько месяцев. Но я не получаю зарплату с мая прошлого года. Считаю, это несправедливо. Я в клубе семь лет, никогда себя не жалел. Ноги в единоборствах не убирал, голову тоже, — сказал Игорь Армаш корреспонденту «Советского спорта».

— Давно лечусь после травмы крестообразных связок, сейчас тренируюсь по индивидуальной программе. Возможно, в клубе посчитали, что моя очередь настанет позже, и сначала необходимо расплатиться с выходящими на поле ребятами, — добавил игрок.

Армаш отметил, что задержки зарплаты на три-четыре месяца быть могут: «Но не получать деньги с мая — это перебор».