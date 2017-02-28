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28 февраля 2017, 21:12 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливо

Защитник «Кубани» Игорь Армаш рассказал о финансовой ситуации в клубе. В начале февраля в «Кубань» впервые за долгое время поступили деньги.

— Многим ребятам заплатили за несколько месяцев. Но я не получаю зарплату с мая прошлого года. Считаю, это несправедливо. Я в клубе семь лет, никогда себя не жалел. Ноги в единоборствах не убирал, голову тоже, — сказал Игорь Армаш корреспонденту «Советского спорта».

— Давно лечусь после травмы крестообразных связок, сейчас тренируюсь по индивидуальной программе. Возможно, в клубе посчитали, что моя очередь настанет позже, и сначала необходимо расплатиться с выходящими на поле ребятами, — добавил игрок.

Армаш отметил, что задержки зарплаты на три-четыре месяца быть могут: «Но не получать деньги с мая — это перебор».

— От опасной зоны нас отделяет одно очко. Нужно думать, как не вылететь. Жалею, что из-за травмы не могу помочь команде в трудный период, — сказал футболист.

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