Анатолий Бышовец: Кубок Фонбет ФНЛ — больше чем турнир
Почетным гостем Кубка ФНЛ, который прошел при поддержки букмекерской компании Фонбет, стал Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. Именитый наставник поделился своими впечатлениями от турнира.
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— Нельзя было отказаться от предложения посетить на Кипре Кубок Фонбет ФНЛ, — рассказал Анатолий Федорович. — Турнир должен был ответить на вопрос, насколько он изменился за время своего существования. Эта информация даст очень много для переосмысления событий, происходящих в нашем футболе.
Ведь мне удалось побывать на первом таком турнире. Кубок Фонбет ФНЛ для тренеров и команд — заключительный этап подготовки. Есть возможность в соревновательном формате подготовиться к первенству, определиться с основным составом. Найти компоненты для отработки надежности игры в обороне, креативности в середине поля и усиления игры в атаке. А в зависимости от результата поэкспериментировать и перейти на другую структуру командной игры.
Что касается игроков, то соревновательный режим максимально приближенный к официальным матчам — единственный путь, помогающий подвести игрока к оптимальному состоянию в плане адаптации к стадиону с трибунами и зрителями, а также частично к полям, где придется играть в ходе первенства. Весной они будут не лучшего качества.
— Какие общие впечатления от увиденного в этом году на Кипре?
— Турнир приятно удивил своей организацией и структурой с оптимальным количеством команд, борющихся за выход из группы и своим стремлением победить. Стоит сказать добрые слова в адрес спонсоров, которые сняли часть материальных затрат с клубов и позволили поощрить неизбалованных футболистов ФНЛ. У Кубка Фонбет ФНЛ существовал для этого призовой фонд.
Конечно, возникали проблем, и их на этом этапе не может не быть. Но они есть на сборах и в Турции, и в Испании, и в Эмиратах. А недовольства, больше похожие на оправдания
— Вы прочитали лекцию для тренеров
— Мне было приятно встретиться с тренерами клубов. Прочитал им лекцию и пообщался с большинством из них. Важно было разбудить в них желание к переосмыслению происходящего в современном футболе. Среди них мои подопечные и было интересно понаблюдать за их командами. И я не испытал разочарования, за исключением того, что условия, в которых они работают связаны с финансовыми, климатическими и транспортными проблемами, а это мешает их реализации как тренеров и достижению поставленных целей.
Если абстрагироваться от результата, то хорошее впечатление оставила работа Гордеева, Тихонова, Газзаева, Точилина, Калешина. В командах уже чувствуется тренерская рука. Этим специалистам, безусловно, помогает богатый игроцкий опыт.
— Какие команды понравились, а какие разочаровали?
— Порадовала игра «Факела» и «Спартака-2». Большего ждал от «Краснодара-2» и «Урала». Конечно, было интересно сравнить уровень нынешних игроков. А он усреднился. Причина этого в концепции тренировочного процесса. Ориентация на старательных и послушных футболистов, забыв об индивидуализации тренировочного процесса, согласно занимаемому месту. Средние универсальные игроки это плохие защитники и плохие нападающие.
Приезд на сборы — это, прежде всего, информация, которую нужно переосмыслить. Тренировочные занятия, беседы с тренерами, в том числе, и сборных команд — Бушмановым, Галктионовым — оставили благоприятное впечатление. Это необходимые условия для роста и обогащения идеями. Сегодня этого не хватает. Кубок Фонбет ФНЛ — своего рода семинар, где тренеры встречаются и обмениваются впечатлениями. Здесь могут быть споры и противоречия….
— Многие отмечают интересную игру «Чертаново»…
— Открытием турнира как раз и стала команда «Чертаново» с тренером Осинькиным. Несмотря на молодость (ведь средний возраст команды 21 год), она выглядела тактически организованно, что позволяло раскрыть потенциал игроков. Футболисты действовали целеустремленно. И я еще раз убедился, что у нас есть талантливые игроки.
Что касается наших тренеров, то для того, чтобы они могли бороться с непростыми обстоятельствами, нужно их «очеловечить», а условия работы приблизить к условиям работы иностранных специалистов, а уж потом сравнивать.
Кубок Фонбет ФНЛ хорош своей своевременностью и полезностью, что для нашего футбола просто необходимо. Может быть, это и есть начало реформ? И возможный пример для
Нельзя не отметить встречи с руководителями клубов — Александром Дураковым из «Тамбова» и Юрием Махошвили из «Волгаря». Это искренне преданные и знающие свое дело люди. Удивили, в хорошем смысле слова, встречи с отдельными агентами. Здесь не все так мрачно, хотя в большинстве своем это оценщики, а не ценители, как, впрочем, некоторые тренеры, а также руководители. Они смотрят на игроков обращая внимание только на профессиональные качества, забывая о личностных. А также о главном критерии селекции всесторонности оценки игрока.
— Кипр не чужой для вас остров. Нахлынули воспоминания?
— 25 лет назад на Кипре я начал свою зарубежную тренерскую карьеру, поэтому было приятно побывать там. Вспомнить о великих Кипиани и Гуцаеве, которые работали на Кипре в одно со мной время. И конечно приятной стала встреча с бывшим руководителем клуба АЕЛ, в котором я работал.
Компания Фонбет во второй раз стала титульным спонсором Кубка ФНЛ, подтвердив свои намерения заниматься активной поддержкой российского спорта. ФНЛ и Фонбет сотрудничают также по направлению борьбы с договорными матчами, специалисты службы безопасности компании присутствовали и на всех матчах Кубка. По словам
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