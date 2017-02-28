Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года

«В настоящее время СМИ распространяют много информации о краснодарской “Кубани”, не соответствующей реальному положению дел. Единственное скажу точно: клуб и дальше будет успешно существовать, несмотря на долги. Ставим цель их погасить до конца текущего года», — цитирует Додулу Svopi.ru.



На текущий момент «Кубань» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает «Сокол», открывающий зону вылета, всего на одно очко.