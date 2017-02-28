Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года
Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда заявил, что власти региона постараются погасить долги футбольного клуба «Кубань» до конца года.
«В настоящее время СМИ распространяют много информации о краснодарской “Кубани”, не соответствующей реальному положению дел. Единственное скажу точно: клуб и дальше будет успешно существовать, несмотря на долги. Ставим цель их погасить до конца текущего года», — цитирует Додулу Svopi.ru.
На текущий момент «Кубань» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает «Сокол», открывающий зону вылета, всего на одно очко.
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