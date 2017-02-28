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28 февраля 2017, 19:23 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда заявил, что власти региона постараются погасить долги футбольного клуба «Кубань» до конца года.

«В настоящее время СМИ распространяют много информации о краснодарской “Кубани”, не соответствующей реальному положению дел. Единственное скажу точно: клуб и дальше будет успешно существовать, несмотря на долги. Ставим цель их погасить до конца текущего года», — цитирует Додулу Svopi.ru.

На текущий момент «Кубань» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает «Сокол», открывающий зону вылета, всего на одно очко.

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Новости Первого дивизиона

Власти Краснодарского края постараются погасить долги ФК «Кубань» до конца года

СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Краснодарская «Кубань» не прекратит существование, власти региона постараются погасить долги футбольного клуба до конца года. Об этом ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил вице-губернатор края Николай Долуда.
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