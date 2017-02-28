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28 февраля 2017, 15:27 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игроки «Луча» хотят покинуть сбор в Турции

Как стало известно порталу OneDivision.ru из источника в клубе, игроки «Луч-Энергии» второй день не участвуют в тренировках, в связи с тем, что обещанные сегодня выплаты на счета футболистов так и не поступили.

Более того, игроки, находящиеся на сборе в Турции хотят, чтобы руководство клуба приобрело им билеты, чтобы разлететься по домам, так как собираются бойкотировать матч с «Енисеем» в Красноярске.

По словам источника, во Владивостоке многие детские тренеры и работники клуба также написали уведомления о приостановлении своей трудовой деятельности.

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Футболисты «Луча-Энергии» отказались тренироваться до выплаты задолженностей

Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» отказались выходить на работу до полной выплаты им всех задолженностей. Об этом рассказал спортивный юрист Антон Смирнов, слова которого передает корреспондент «Ленты.ру».
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