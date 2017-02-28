Игроки «Луча» хотят покинуть сбор в Турции

Более того, игроки, находящиеся на сборе в Турции хотят, чтобы руководство клуба приобрело им билеты, чтобы разлететься по домам, так как собираются бойкотировать матч с «Енисеем» в Красноярске.

По словам источника, во Владивостоке многие детские тренеры и работники клуба также написали уведомления о приостановлении своей трудовой деятельности.