Николай Тюнин: Матч с «Крымтеплицей» мы можем занести себе в актив
Автор единственного гола в ворота «Крымтеплицы» Николай Тюнин прокомментировал ход встречи после окончания встречи и рассказал о том, как был забит победный мяч:
— Вчерашний день у нас был игровым. Играли двумя составами, чтобы проверить нашу готовность к полному матчу. Задачу эту мы выполнили, получили большой объем работы. Немного свои коррективы в игру внесло поле, потому как до этого готовились на искусственном, а играть вышли на натуральное — на нем ноги несколько
Свою работу мы выполнили. Победили, забили гол. В том моменте Заика прошел, прострелил и мяч отскочил ко мне, и мне оставалось лишь попасть по нему хорошо. Это мне удалось. Потом был небольшой рикошет и гол.
Потом были и еще моменты, в которых нам не хватило немного точности. Хорошо, что эти моменты есть. Так что этот матч можно занести себе в актив.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter