Николай Тюнин: Матч с «Крымтеплицей» мы можем занести себе в актив

— Вчерашний день у нас был игровым. Играли двумя составами, чтобы проверить нашу готовность к полному матчу. Задачу эту мы выполнили, получили большой объем работы. Немного свои коррективы в игру внесло поле, потому как до этого готовились на искусственном, а играть вышли на натуральное — на нем ноги несколько по-другому работают, но нас это не остановило.

Свою работу мы выполнили. Победили, забили гол. В том моменте Заика прошел, прострелил и мяч отскочил ко мне, и мне оставалось лишь попасть по нему хорошо. Это мне удалось. Потом был небольшой рикошет и гол.

Потом были и еще моменты, в которых нам не хватило немного точности. Хорошо, что эти моменты есть. Так что этот матч можно занести себе в актив.