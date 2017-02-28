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28 февраля 2017, 15:12 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Николай Тюнин: Матч с «Крымтеплицей» мы можем занести себе в актив

Автор единственного гола в ворота «Крымтеплицы» Николай Тюнин прокомментировал ход встречи после окончания встречи и рассказал о том, как был забит победный мяч:

— Вчерашний день у нас был игровым. Играли двумя составами, чтобы проверить нашу готовность к полному матчу. Задачу эту мы выполнили, получили большой объем работы. Немного свои коррективы в игру внесло поле, потому как до этого готовились на искусственном, а играть вышли на натуральное — на нем ноги несколько по-другому работают, но нас это не остановило.

Свою работу мы выполнили. Победили, забили гол. В том моменте Заика прошел, прострелил и мяч отскочил ко мне, и мне оставалось лишь попасть по нему хорошо. Это мне удалось. Потом был небольшой рикошет и гол.

Потом были и еще моменты, в которых нам не хватило немного точности. Хорошо, что эти моменты есть. Так что этот матч можно занести себе в актив.

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