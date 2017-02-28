Александр Ивченко: Я не боюсь «Балтику»
В последний день календарной зимы футболисты «Тюмени» проведут заключительный матч на своём третьем сборе в этом году.
Соперником сибиряков в товарищеской встрече будет калининградская «Балтика». Один из аутсайдеров Футбольной национальной лиги серьёзно изменил состав и выиграл на Кипре оба своих матча с общим счётом 12:0. Сначала команда Игоря Черевченко разгромила «Бамако УСФАС» из Мали (5:0), а затем отправила семь безответных мячей в ворота молодёжного состава «Урала» из Екатеринбурга.
Товарищеская игра начнётся в 18.30 по тюменскому времени. Пройдёт она на поле стадиона «Альфа Центр» в Ларнаке.
— До этого поля из гостиницы, где мы живём, нужно ехать минут 25, — сказал главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко. На нём тренируется «Балтика». Считаю, что сейчас нам лучше встретиться с российской командой, чем с
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