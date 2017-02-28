Александр Ивченко: Я не боюсь «Балтику»

Соперником сибиряков в товарищеской встрече будет калининградская «Балтика». Один из аутсайдеров Футбольной национальной лиги серьёзно изменил состав и выиграл на Кипре оба своих матча с общим счётом 12:0. Сначала команда Игоря Черевченко разгромила «Бамако УСФАС» из Мали (5:0), а затем отправила семь безответных мячей в ворота молодёжного состава «Урала» из Екатеринбурга.

Товарищеская игра начнётся в 18.30 по тюменскому времени. Пройдёт она на поле стадиона «Альфа Центр» в Ларнаке.