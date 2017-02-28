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28 февраля 2017, 11:06 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Химки» одержали две победы в Крыму

На сборе в Крыму «Химки» проели два матча с местными командами. Сначала химчане сыграли c ялтинсим «Рубином».

Исход встречи решил единственный гол, забитый в конце матча новобранцем красно-черных Максимом Пичугиным.

«Химки» — «Рубин» (Ялта) — 1:0 (0:0).

Гол: Пичугин, 79.

«Химки»: Цицилин (Зорников, 84), Горячев, Малания, Фадеев, Гащенков, Кокоев, Стогов (Алиев, 7), Кирсанов, Широков, Кузьмичев (Пичугин, 46), Мостовой (Петрусев, 67).

27 февраля. Крым. Евпатория.

Во втором товарищеском матче химчане сыграли с лидером крымской Премьер-лиги «Крымтеплицей». Как и в утренней встрече с «Рубином», игра завершилась с минимальным преимуществом подопечных Александра Ирхина. Отличился Николай Тюнин.

«Химки» — «Крымтеплица» (Молодежное) — 1:0 (1:0).

Гол: Тюнин, 43.

«Химки»: Исупов, Заика (Фадеев, 79), Лапин, Чернышов, Шумских, Ярковой (Малания, 79), Чатович, Казаев, Петрусев (Мостовой, 60), Тюнин, Дворников (Кузьмичев, 63).

27 февраля. Крым. Евпатория.

Следующий контрольный матч у «Химок» намечен на 3 марта.

Химки
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