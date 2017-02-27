Бабаев: Панченко хотел вернуться в ЦСКА, но потом поменял решение

«Право выкупа — опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны “Динамо” сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решён. Дальше должны быть соблюдены определённые процедуры. “Динамо” решило воспользоваться опцией выкупа Панченко и проблем с этим возникнуть не должно.



Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него — будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и “Динамо” выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Панченко перешёл из «Томи» в ЦСКА в 2014 году. В нынешнем сезоне ФНЛ 27-летний форвард провёл за «Динамо» на правах аренды 21 матч и забил 15 голов.