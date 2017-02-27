Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28911053/
27 февраля 2017, 21:28 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Бабаев: Панченко хотел вернуться в ЦСКА, но потом поменял решение

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с форвардом Кириллом Панченко. На прошлой неделе московское «Динамо» объявило, что выкупит трансфер Панченко у ЦСКА.

Генеральный директор ЦСКА Роман <span class=error>Бабаев</span> прокомментировал ситуацию с форвардом Кириллом <span class=error>Панченко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Право выкупа — опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны “Динамо” сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решён. Дальше должны быть соблюдены определённые процедуры. “Динамо” решило воспользоваться опцией выкупа Панченко и проблем с этим возникнуть не должно.

Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него — будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и “Динамо” выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Панченко перешёл из «Томи» в ЦСКА в 2014 году. В нынешнем сезоне ФНЛ 27-летний форвард провёл за «Динамо» на правах аренды 21 матч и забил 15 голов.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Енисей» дозаявил четырех футболистов

В зимнее трансферное окно «Енисей» заявил четырех футболистов для участия в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Состав красноярцев пополнили:
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»