«Енисей» дозаявил четырех футболистов

Вратарь Руслан Юнусов. Воспитанник красноярского футбола, выступал за молодежную команду «Енисея».

Защитник Пётр Тен. Воспитанник московского ЦСКА, универсальный защитник, который может сыграть на обоих флангах обороны. Выступал за волгоградский «Ротор», махачкалинский «Анжи» и томскую «Томь».

Нападающий Артур Саркисов. Воспитанник подмосковного «Строгино», универсальный игрок атакующего плана, может сыграть как на флангах, так и острие атаки. Выступал за московский «Локомотив», в РФПЛ играл за «Урал» из Екатеринбурга и нижегородскую «Волгу». Последним клубом Саркисова была саранская «Мордовия».

Нападающий Сергей Самодин. Воспитанник ставропольского футбола. Долгое время он играл за московский ЦСКА, украинские «Днепр», «Кривбасс» и «Черноморец». В январе 2014 подписал контракт с саранской «Мордовией», за которую выступал в Премьер-Лиге. Последний клуб — томская «Томь».

В свою очередь клуб покинули:

вратарь Денис Вавилин («Тамбов);.

полузащитники Илья Кухарчук («Балтика» Калининград), Александр Ломакин («Урал» Екатеринбург);.

нападающие: Александр Коротаев («Динамо» Санкт-Петербург), Нивалдо («Гомель» Р. Беларусь), Ишхан Гелоян («Нефтехимк» Нижнекамск).