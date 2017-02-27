Футболисты «Луча-Энергии» отказались тренироваться до выплаты задолженностей

«Мы подготовили и отправили сегодня в клуб уведомления футболистов о приостановлении работы до полной выплаты всех задолженностей. Такое право есть у работников в соответствии с нормами Трудового кодекса. Терпение ребят, откровенно говоря, лопнуло. Футболисты перешли к активным действиям. Им надоел шантаж от лица некоторых представителей клуба. В конце концов есть трудовые договоры и обязательства по ним со стороны клуба», — сказал Смирнов.

Юрист также сообщил, что президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов в курсе ситуации и намерен предпринять шаги по выходу из кризиса.

Задолженности составляют премиальные выплаты за последние 2 года и заработная плата за последние 5 месяцев.

После 24 туров «Луч-Энергия» с 32 очками занимает девятое место в таблице ФНЛ.