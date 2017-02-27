ОПСФ обратился в прокуратуру в связи с долгами «Луча-Энергии» перед игроками
Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация обратилась в прокуратуру и трудовую инспекцию Владивостока в связи с ситуацией по задолженностям в «Луче-Энергии».
«ОПСФ обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию Владивостока по вопросу задолженностей ФК “Луч-Энергия” перед футболистами», — написал Зотов в «Твиттере».
Накануне игроки отправили в клуб письмо о приостановлении рабочей деятельности
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter