ОПСФ обратился в прокуратуру в связи с долгами «Луча-Энергии» перед игроками

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» не намерен сниматься с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но если игроки основного состава решат покинуть команду, власти Приморского края не смогут повлиять на ситуацию. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.