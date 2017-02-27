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27 февраля 2017, 18:06 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

ОПСФ обратился в прокуратуру в связи с долгами «Луча-Энергии» перед игроками

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация обратилась в прокуратуру и трудовую инспекцию Владивостока в связи с ситуацией по задолженностям в «Луче-Энергии».

«ОПСФ обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию Владивостока по вопросу задолженностей ФК “Луч-Энергия” перед футболистами», — написал Зотов в «Твиттере».

Накануне игроки отправили в клуб письмо о приостановлении рабочей деятельности из-за долгов по зарплате.

Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

Кузнецов: Власти края будут бессильны, если футболисты «Луча- Энергии» откажутся играть

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» не намерен сниматься с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но если игроки основного состава решат покинуть команду, власти Приморского края не смогут повлиять на ситуацию. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
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